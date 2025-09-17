Задержан военнослужащий, создавший незаконную схему вырубки леса: ущерб окружающей среде – 400 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Задержан военнослужащий, который создал незаконную схему вырубки леса: ущерб окружающей среде - почти 400 тысяч гривен.

Обвинительный акт в отношении должностного лица одного из пограничных подразделений направлено в суд. Злоумышленника весной этого года разоблачили сотрудники внутренней и собственной безопасности по 6-му пограничному отряду ГВВВБ "Запад" ГПСУ, во взаимодействии с сотрудниками ГБР, ДВР и Нацполиции. Он организовал группу, которая вырубала ценные породы деревьев в приграничной полосе и реализовывала их через пилорамы в виде готовой продукции. В нее входили работники местного лесохозяйства и двое предпринимателей, информирует Цензор.НЕТ.

Организатора и трех сообщников будут судить за незаконную вырубку леса. Также пограничника обвиняют в растрате чужого имущества. Им грозит до 8 лет заключения с конфискацией. Процессуальное руководство осуществляет Волынская спецпрокуратура.







