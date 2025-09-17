РУС
Задержан военнослужащий, создавший незаконную схему вырубки леса: ущерб окружающей среде – 400 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Задержан военнослужащий, который создал незаконную схему вырубки леса: ущерб окружающей среде - почти 400 тысяч гривен.

Обвинительный акт в отношении должностного лица одного из пограничных подразделений направлено в суд. Злоумышленника весной этого года разоблачили сотрудники внутренней и собственной безопасности по 6-му пограничному отряду ГВВВБ "Запад" ГПСУ, во взаимодействии с сотрудниками ГБР, ДВР и Нацполиции. Он организовал группу, которая вырубала ценные породы деревьев в приграничной полосе и реализовывала их через пилорамы в виде готовой продукции. В нее входили работники местного лесохозяйства и двое предпринимателей, информирует Цензор.НЕТ.

Организатора и трех сообщников будут судить за незаконную вырубку леса. Также пограничника обвиняют в растрате чужого имущества. Им грозит до 8 лет заключения с конфискацией. Процессуальное руководство осуществляет Волынская спецпрокуратура.

задержание
задержание
задержание

Также смотрите: Обезвреживание дрона на оптоволокне ножницами: бойцы ВСУ поделились опытом. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6842) задержание (6706) Волынская область (1040)
Караул! В Україні підприємці святі люди! Руки геть від підприємців, дотацію їм ще видайте.
17.09.2025 10:35 Ответить
То крадії , а не підприємці ...
17.09.2025 10:55 Ответить
одні прикордонники постійно на сході, інші особливонаближені і які знають "табличку ділення" постійно воюють на західних кордонах. Схема працює, а хто забезпечує її існування? Звісно, верхівка, яка любить бабло і розповідати лохам казки
17.09.2025 10:53 Ответить
Ну шо посадять,і будемо його кормити весь строк, а лісу нема,коли цей маразм закінчеця
17.09.2025 11:04 Ответить
В уряд його відправте. Там є де розвернутися, а хватка в нього є. Буде в ОПу заносити.
17.09.2025 11:17 Ответить
 
 