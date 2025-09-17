Затримано військовослужбовця, який створив незаконну схему вирубки лісу: збитки довкіллю – 400 тис. грн.. ФОТОрепортаж

Затримано військовослужбовця, який створив незаконну схему вирубки лісу: збитки довкіллю – майже 400 тисяч гривень.

Обвинувальний акт щодо посадовця одного з прикордонних підрозділів скеровано до суду. Зловмисника навесні цього року викрили співробітники внутрішньої та власної безпеки по 6-му прикордонному загону ГВВВБ "Захід" ДПСУ, у взаємодії зі співробітниками ДБР, ДСР та Нацполіції. Він організував групу, що вирубувала цінні породи дерев у прикордонній смузі та реалізовувала їх через пилорами у вигляді готової продукції. До неї входили працівники місцевого лісогосподарства та двоє підприємців, інформує Цензор.НЕТ.

Організатора та трьох спільників судитимуть за незаконну вирубку лісу. Також прикордонника обвинувачують у розтраті чужого майна. Їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією. Процесуальне керівництво здійснює Волинська спецпрокуратура.







