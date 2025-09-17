УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10996 відвідувачів онлайн
Новини Фото Незаконна вирубка дерев
1 001 6

Затримано військовослужбовця, який створив незаконну схему вирубки лісу: збитки довкіллю – 400 тис. грн.. ФОТОрепортаж

Затримано військовослужбовця, який створив незаконну схему вирубки лісу: збитки довкіллю – майже 400 тисяч гривень.

Обвинувальний акт щодо посадовця одного з прикордонних підрозділів скеровано до суду. Зловмисника навесні цього року викрили співробітники внутрішньої та власної безпеки по 6-му прикордонному загону ГВВВБ "Захід" ДПСУ, у взаємодії зі співробітниками ДБР, ДСР та Нацполіції. Він організував групу, що вирубувала цінні породи дерев у прикордонній смузі та реалізовувала їх через пилорами у вигляді готової продукції. До неї входили працівники місцевого лісогосподарства та двоє підприємців, інформує Цензор.НЕТ.

Організатора та трьох спільників судитимуть за незаконну вирубку лісу. Також прикордонника обвинувачують у розтраті чужого майна. Їм загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією. Процесуальне керівництво здійснює Волинська спецпрокуратура.

затримання
затримання
затримання

Також дивіться: Знешкодження дрона на оптоволокні ножицями: бійці ЗСУ поділилися досвідом. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6414) затримання (4372) Волинська область (909)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Караул! В Україні підприємці святі люди! Руки геть від підприємців, дотацію їм ще видайте.
показати весь коментар
17.09.2025 10:35 Відповісти
То крадії , а не підприємці ...
показати весь коментар
17.09.2025 10:55 Відповісти
одні прикордонники постійно на сході, інші особливонаближені і які знають "табличку ділення" постійно воюють на західних кордонах. Схема працює, а хто забезпечує її існування? Звісно, верхівка, яка любить бабло і розповідати лохам казки
показати весь коментар
17.09.2025 10:53 Відповісти
Цікаво, ДБР не бачить чи залющує очі на мільйонні схеми з деревиною начебто для інженерних фортифікацій ЗСУ?
показати весь коментар
17.09.2025 13:22 Відповісти
Ну шо посадять,і будемо його кормити весь строк, а лісу нема,коли цей маразм закінчеця
показати весь коментар
17.09.2025 11:04 Відповісти
В уряд його відправте. Там є де розвернутися, а хватка в нього є. Буде в ОПу заносити.
показати весь коментар
17.09.2025 11:17 Відповісти
 
 