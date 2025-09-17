Литва учит детей управлять дронами недалеко от границы с РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Минобороны Литвы открыло на границе с Россией первую из девяти школ, где детей в возрасте от 10 лет и взрослых будут учить управлять дронами, собирать и программировать их.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Заместитель министра обороны Томаш Годляускас рассказал, что речь идет о создании военных оборонных возможностей, к чему Литва относится очень серьезно, поскольку граничит с Россией и Беларусью.
Детей будут учить управлять квадрокоптерами и однокрылыми дронами, сказал учитель Миндаугас Тамосайтис.
Обучение проходит в школе в Таураге, в 20 км от Калининграда. Дети практикуют виртуальные полеты на компьютерах.
alexey prus
17.09.2025 10:43
анатолий выборов
17.09.2025 10:46
Xeewaj Q.
17.09.2025 10:53
Я знаю хто ти є.В тебе тут був інший аккаунт.
Через брак інтелекту робиш дешеві вкиди, отримуєш бажаний срач не на свою користь, палиш контору та відправляєшся у бан.
Через vpn заходиш з іншого акаунту та продовжуєш свою працю.
Коефіцієнт народжуваності 1.18.Це дуже і дуже мало.Це демографічна криза.
А через 10 років технології зміняться і дрони інші будуть.І через роки забуваються навички.
дайте їм ще скиди, кордон поруч
зепідори , як і трампізди - це недорозвинені істоти, які не здатні критично мислити.