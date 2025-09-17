Литва учит детей управлять дронами недалеко от границы с РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Минобороны Литвы открыло на границе с Россией первую из девяти школ, где детей в возрасте от 10 лет и взрослых будут учить управлять дронами, собирать и программировать их.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Фото: Reuters

Заместитель министра обороны Томаш Годляускас рассказал, что речь идет о создании военных оборонных возможностей, к чему Литва относится очень серьезно, поскольку граничит с Россией и Беларусью.

Фото: Reuters

Детей будут учить управлять квадрокоптерами и однокрылыми дронами, сказал учитель Миндаугас Тамосайтис.

Фото: Reuters

Обучение проходит в школе в Таураге, в 20 км от Калининграда. Дети практикуют виртуальные полеты на компьютерах.

Читайте: Перевоспитание и милитаризация: РФ удерживает детей из Украины в более чем 200 заведениях, - исследование

Фото: Reuters