РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10665 посетителей онлайн
Новости Фото Детей учат управлять дронами
965 56

Литва учит детей управлять дронами недалеко от границы с РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Минобороны Литвы открыло на границе с Россией первую из девяти школ, где детей в возрасте от 10 лет и взрослых будут учить управлять дронами, собирать и программировать их.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Школьников в Литве учат управлять дронами у границы с РФ
Фото: Reuters

Заместитель министра обороны Томаш Годляускас рассказал, что речь идет о создании военных оборонных возможностей, к чему Литва относится очень серьезно, поскольку граничит с Россией и Беларусью.

Школьников в Литве учат управлять дронами у границы с РФ
Фото: Reuters

Детей будут учить управлять квадрокоптерами и однокрылыми дронами, сказал учитель Миндаугас Тамосайтис.

Школьников в Литве учат управлять дронами у границы с РФ
Фото: Reuters

Обучение проходит в школе в Таураге, в 20 км от Калининграда. Дети практикуют виртуальные полеты на компьютерах.

Читайте: Перевоспитание и милитаризация: РФ удерживает детей из Украины в более чем 200 заведениях, - исследование

Школьников в Литве учат управлять дронами у границы с РФ
Фото: Reuters
Школьников в Литве учат управлять дронами у границы с РФ
Фото: Reuters

Автор: 

дети (6725) Литва (2595) школа (3047) дроны (4689)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Литовобандерівці
дайте їм ще скиди, кордон поруч
показать весь комментарий
17.09.2025 10:43 Ответить
+5
зате перед нападом у 22році на Україну зелень шашликами бавились. 73% зепідори скажіть -чи може я збрехав?
показать весь комментарий
17.09.2025 10:46 Ответить
+5
Готуються на майбутнє. Цілком розумний крок. Тем більш, діти в такому віці дуже добре цьому навчаються на грі (Liftoff?).
показать весь комментарий
17.09.2025 10:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а наші барани випускають здоровенних бугаїв до 23 років за кордон! ми так ніколи не переможемо!
показать весь комментарий
17.09.2025 10:39 Ответить
Віталька, а хто напав на Бельгію?
показать весь комментарий
17.09.2025 10:48 Ответить
Дітьми будуть воювати? Дурня це.
показать весь комментарий
17.09.2025 10:42 Ответить
Готуються на майбутнє. Цілком розумний крок. Тем більш, діти в такому віці дуже добре цьому навчаються на грі (Liftoff?).
показать весь комментарий
17.09.2025 10:53 Ответить
Це невиліковний трампізд. Він не здатний зрозуміти елементарних речей.
показать весь комментарий
17.09.2025 10:59 Ответить
Ти в технологіях взагалі нерозумієш.Про що ти можеш тут казати взагалі?
показать весь комментарий
17.09.2025 11:32 Ответить
Ти взагалі недороблене, безграмотне та невиліковне.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:34 Ответить
Та ні.Я в техніці розбираюся,а ти ні. От заглюче в тебе наприклад компик і ти нічого не зможеш зробити і не зможеш тут коментарі зхалишати,звісно,якщо з пк пишеш.А я зможу.

Я знаю хто ти є.В тебе тут був інший аккаунт.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:42 Ответить
Це я знаю, хто ти є! Кацапсячий троль на мінімалках!
Через брак інтелекту робиш дешеві вкиди, отримуєш бажаний срач не на свою користь, палиш контору та відправляєшся у бан.
Через vpn заходиш з іншого акаунту та продовжуєш свою працю.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:54 Ответить
Ех, запізно помітив. Дякую.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:59 Ответить
На яке майбутнє,якщо дрони вже зараз глушаться? І якщо потім ви не граєте,то забуваєте такі навики.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:01 Ответить
Заглушити дрона на оптоволокні - це не так просто. До того ж, можна, наприклад, патрулювати кордон або важливі об'єкти на своєї території, це теж потрібно. І навички, які "відклались у спинний мозок", так просто не забуваються, тем більш у дітей. Звісно, потрібен буде деякий час, щоб відновитись, але значно менший, чим коли навчатись з нуля. Тем більш, що цей період адаптації потрібен для кожного нового дрона (а у наших військових їх такий зоопарк...) та/або пульта, навіть зміна ваги на 50 грамів вже суттєво впливає на поведінку дрона.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:27 Ответить
Оптоволокно,не панацея.Воно рветься наприклад.В спинний мозок навички не вкладаються.Ну може в когось і так.Не деякий час,а багато,якщо роки потім взагалі не займався.А як я казав,технології змінюються і через 10 років,все буде по іншому.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:35 Ответить
Так, рветься, плутається, чіпляється за гілки. Але якщо долетить 1 дрон з 5 і влучить, куди треба (і ти це бачиш), це економічно вигідніше, ніж снаряди по $5k з відхиленням. А навички ще як вкладаються. Ви, мабуть, просто не стикались з цим. Прості приклади - друкування на клавіатурі, музичні інструменти, бойові мистецва. Коли це переходить на рівень рефлексів, це вже не забудеш. Звісно, технології змінюються, так що, одразу вчитись на пілота зірки смерті? В нормальному житті є безліч варіантів застосування дронів (і взагалі, керуванню механізмами), в гіршому (кращому) випадку буде підроботка дитині в старшої школі або університеті, може і професія. А так, звісно, краще шукати приводу щоб щось не робити, ніж робити хоч щось. Бо ще підірвуть тактичний ядерний заряд над дронами і настане їм всім EMP.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:57 Ответить
Чоиму це не стимкаюся? Якщо довго не використовуєш навички,то вони забуваються.Вчитись просто потрібно.Ці нові тренди,заміняться іншими.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:01 Ответить
Якщо навички (повністю) втрачаються, то ви просто не довели їх до рівня рефлексів. Вчились колись грати на музичному інструменті 10 років по 6-8 годин на день? Тоді би зрозуміли, про що я. Все змінюється, але от простий приклад: в NASA вчать майбутніх астронавтів пілотувати F-16. Навіщо? Це ж безглуздо! Там дурні сидять, чи що?
показать весь комментарий
17.09.2025 12:25 Ответить
Що? 8 годин не будеш літати на дроні,очі повилазять.НАСА вчать дорослих людей.Це вибір самих дорослих людей.І зовсім інші речі.Бо літакам F-16 вже 50 років і вони літають.А такі дрони,швидко застаріють.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:33 Ответить
До дрону потрібен ще пк.І не дуже поганий.І ще різне обладнання.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:04 Ответить
Діти дуже швидко ростуть. Ці знання їм точно ************.
показать весь комментарий
17.09.2025 10:54 Ответить
Технології змінюються.Вже і так є реби і дрони глушаться.Для чого їм ці знання? Якщо потім не маєш практики.то забуваєш.Це як відеоігри.
показать весь комментарий
17.09.2025 10:59 Ответить
Ти що-небудь, чув про "мобрезерв"?
показать весь комментарий
17.09.2025 11:13 Ответить
З 12 років,це потужно!
показать весь комментарий
17.09.2025 11:29 Ответить
Безтолковко! "Мобрезерв, нормальні держави готують ДЕСЯТКИ РОКІВ... Все починається з напрямів розвитку демографічної політики - допомоги молодим сім"ям, які планують народження дітей (медичне обслуговування, пільги, після народження дітей, будівництво дошкільних виховних закладів, і так далі...). І, навіть, якщо воювать їм не прийдеться - уміння керувать БПЛА зможе знадобиться і в мирному житті - наприклад, моніторіння лісових угідь, полів сільськогосподарських культур, їх підживлення чи обробіток отрутохімікатами, гасіння пожеж, і так далі...
показать весь комментарий
17.09.2025 11:44 Ответить
Народжуваність в Литві,досягла історичного мінімуму з 1990 року.https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/01/20/7202895/

Коефіцієнт народжуваності 1.18.Це дуже і дуже мало.Це демографічна криза.

А через 10 років технології зміняться і дрони інші будуть.І через роки забуваються навички.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:51 Ответить
Демографічна криза в Литві - - то проблема литовців... Хай думають та вирішують... А щодо "технологій" - так прогрес рухається в будь-якій сфері... І разом з прогресом та розвитком технологій, розвиватимуться і люди... "Згадать" те, що вже знаєш і вчив - набагато легше, ніж "вчить з нуля"...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:03 Ответить
Якщо технології змінюються,то і техніка змінюється,а застаріла стає не потрібною.Це все проблеми і литовців.Коли в тебе велика криза в демографії,то це найперше,що потрібно вирішувати.З цих балтійських країн молодь виїждає,в інші країни.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:08 Ответить
Я тебе зрозуміть не можу: що поганого в навчанні дітей базовим навичкам користування продуктом перспективної галузі технологічного процесу?
показать весь комментарий
17.09.2025 12:17 Ответить
Що доброго? Дітям що ігор дома на приставках,пк і телефонах мало?Там також все вчать.Навіть окуляри віртуальної реальності.Можна і фізично побігати і грати одночасно.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:23 Ответить
Ти не відповів на запитання: ЩО ПОГАНОГО? А "хороше" видно відразу - патріотичне виховання... Діти, змалечку, знають, "для чого" вони цьому навчаються... І у них менше буде "каких разниц"...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:25 Ответить
Це не патріотизм.Літати на китайському дроні,ніякого відношення до патрвотизму немає.А з поганого,це те,що лишнє навантаження на очі.Діти і так сидять в екранах.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:30 Ответить
Наші бандерівці воювали німецькою, радянською, та іншою трофейною зброєю - і їх патріотизм використання чужої зброї, не зменшувало... Навіть ремені, з п"ятикутними зірками, носили - бо були зручними...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:34 Ответить
Зовсім інше.Та зброя і зараз би стріляла.А дрони,ні.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:36 Ответить
Хто тобі таке сказав? Ти про "флешетти", що-небудь, чув? Тактика їх застосування була відпрацьована у І Світову. А зараз тією ж тактикою, користуються "дронарі"...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:51 Ответить
Маю на увазі технологічною.Через 10 років,зовсім все інше буде.В тому числі і керування дронами.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:54 Ответить
Ясно... Про таких, як ти, в Україні кажуть: "Хоч кілок на голові теши...".
показать весь комментарий
17.09.2025 12:59 Ответить
можна тесати тим,хто в технологіях не розуміє взагалі.Ти сам то також можеш,хоч компа чи ноутбука вмикнути? А обслужити його можеш?А якщо полетить операційна система,то що будеш робити?
показать весь комментарий
17.09.2025 13:05 Ответить
Відеоігри навіть краще розвивають.Там і літаєш,і їздиш і бігаєш і стріляєш.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:25 Ответить
Я відповідь почую?
показать весь комментарий
17.09.2025 12:30 Ответить
Я ж написав,лишнє навантаження на очі.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:37 Ответить
А у відеоіграх вони очі не напружують? Так у них вони з "рептилоїдами" воюють, без будь-якої користі. А тут вони бачитимуть реальну користь від навчання... Та, навіть, без війни, моніторіння прикордонної території великого варте... Дітвора може виявлять підозрілий рух техніки, чи людей, у прикордонні, контрабандистів, нелегалів... Чи сотні-дві пар очей і така ж кількість дронів, завадять безпеці прикордоння?...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:56 Ответить
Звісно напружують.А це ще додається.Відеоігри цікаві,з різними сюжетами.Дітвора не буде нічого виявляти.Це мають робити дорослі прикордонники.А через 10 років будуть дрони вже самі літати,без керування людиною.Процесори стають потужніші і їм вистачить мізків на це.
показать весь комментарий
17.09.2025 13:02 Ответить
А користі немає.Дітям не це потрібено в 12 років.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:38 Ответить
Литовобандерівці
дайте їм ще скиди, кордон поруч
показать весь комментарий
17.09.2025 10:43 Ответить
Вони мають свою власну назву - "лісові брати"...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:04 Ответить
вапіющій акт агалтєлай русафобіі
показать весь комментарий
17.09.2025 10:45 Ответить
зате перед нападом у 22році на Україну зелень шашликами бавились. 73% зепідори скажіть -чи може я збрехав?
показать весь комментарий
17.09.2025 10:46 Ответить
Виборець завжди обирає якусь нікчему. Американці разом із нашими трампіздами теж робили гамерику грейт егейн. А шо вони та ми маємо зараз? Президент найвеличнішої держави боїться та товаришує з усіма диктаторами світу.
зепідори , як і трампізди - це недорозвинені істоти, які не здатні критично мислити.
показать весь комментарий
17.09.2025 10:58 Ответить
І що в Америці сталося? Яйця подорожчали. Ну так вони угоду з Україною уклали,на видуботок і нові контракти на зброю укладаютью.Он тільки одна Данія.на 8.5 мільярдів доларів Петріотів має купляти.І взагалі вся Європа будке збільшувати закупку американської зброї.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:38 Ответить
Я ж кажу, що ти недорозвинений, тому і не розумієш, що сталося в Гамериці.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:57 Ответить
В Америці все топ,на відмінно від України.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:58 Ответить
Песець калінінграду. Поки хай дітки тренуються на москалях під нашу відповідальність - бо нам вже пох.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:01 Ответить
А що робимо ми - Україна? Трендим про мир, який якось, зненацька звалиться нам на голову, валимо мобілізацію, тринькаємо гроші на всяку херню і підіймаємо з/п в держсекторі але тільки не військовим, толеруємо ухилянтів, схематозників, мародерів. Чуда НЕ БУДЕ!! Поки не зконцентруємось на ЗСУ, на допомозі армії кожного дня, військовому виробництві - поразка буде наближатись повільно але впевнено.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:05 Ответить
 
 