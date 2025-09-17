Литва навчає дітей керувати дронами неподалік кордону з РФ. ФОТОрепортаж
Міноборони Литви відкрило на кордоні з Росією першу із дев'яти шкіл, де дітей віком від 10 років та дорослих навчатимуть керувати дронами, збирати та програмувати їх.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Заступник міністра оборони Томаш Годляускас розповів, що йдеться про створення військових оборонних можливостей, до чого Литва ставиться дуже серйозно, оскільки межує з Росією та Білоруссю.
Дітей вчитимуть керувати квадрокоптерами та однокрилими дронами, сказав вчитель Міндаугас Тамосайтіс.
Навчання відбувається у школі в Таураге, за 20 км від Калінінграду. Діти практикують віртуальні польоти на комп'ютерах.
Я знаю хто ти є.В тебе тут був інший аккаунт.
Через брак інтелекту робиш дешеві вкиди, отримуєш бажаний срач не на свою користь, палиш контору та відправляєшся у бан.
Через vpn заходиш з іншого акаунту та продовжуєш свою працю.
Коефіцієнт народжуваності 1.18.Це дуже і дуже мало.Це демографічна криза.
А через 10 років технології зміняться і дрони інші будуть.І через роки забуваються навички.
Раніше до речі,молодь краще в комп'ютерні темі розбиралася.Зараз розлвниласяюІгри то грають,але якщо щось зависне.то не знають що зробити.
Спочатку потрібно все підключити і розібратися як все працює.От викине ''синій екран''на тому ноутбуці і що буде робити дронщик?
І з телевізора вже можна писати,якщо там є Андроїд і не тільки.
дайте їм ще скиди, кордон поруч
зепідори , як і трампізди - це недорозвинені істоти, які не здатні критично мислити.