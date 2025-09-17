УКР
Литва навчає дітей керувати дронами неподалік кордону з РФ. ФОТОрепортаж

Міноборони Литви відкрило на кордоні з Росією першу із дев'яти шкіл, де дітей віком від 10 років та дорослих навчатимуть керувати дронами, збирати та програмувати їх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Школярів у Литві вчать керувати дронами біля кордону з РФ
Фото: Reuters

Заступник міністра оборони Томаш Годляускас розповів, що йдеться про створення військових оборонних можливостей, до чого Литва ставиться дуже серйозно, оскільки межує з Росією та Білоруссю.

Школярів у Литві вчать керувати дронами біля кордону з РФ
Фото: Reuters

Дітей вчитимуть керувати квадрокоптерами та однокрилими дронами, сказав вчитель Міндаугас Тамосайтіс.

Школярів у Литві вчать керувати дронами біля кордону з РФ
Фото: Reuters

Навчання відбувається у школі в Таураге, за 20 км від Калінінграду. Діти практикують віртуальні польоти на комп'ютерах.

Читайте: Перевиховання та мілітаризація: РФ утримує дітей з України у понад 200 закладах, - дослідження

Школярів у Литві вчать керувати дронами біля кордону з РФ
Фото: Reuters
Школярів у Литві вчать керувати дронами біля кордону з РФ
Фото: Reuters

діти (5308) Литва (2548) школа (2265) дрони (5583)
Готуються на майбутнє. Цілком розумний крок. Тем більш, діти в такому віці дуже добре цьому навчаються на грі (Liftoff?).
17.09.2025 10:53 Відповісти
Литовобандерівці
дайте їм ще скиди, кордон поруч
17.09.2025 10:43 Відповісти
зате перед нападом у 22році на Україну зелень шашликами бавились. 73% зепідори скажіть -чи може я збрехав?
17.09.2025 10:46 Відповісти
а наші барани випускають здоровенних бугаїв до 23 років за кордон! ми так ніколи не переможемо!
17.09.2025 10:39 Відповісти
Віталька, а хто напав на Бельгію?
17.09.2025 10:48 Відповісти
Дітьми будуть воювати? Дурня це.
17.09.2025 10:42 Відповісти
Готуються на майбутнє. Цілком розумний крок. Тем більш, діти в такому віці дуже добре цьому навчаються на грі (Liftoff?).
17.09.2025 10:53 Відповісти
Це невиліковний трампізд. Він не здатний зрозуміти елементарних речей.
17.09.2025 10:59 Відповісти
Ти в технологіях взагалі нерозумієш.Про що ти можеш тут казати взагалі?
17.09.2025 11:32 Відповісти
Ти взагалі недороблене, безграмотне та невиліковне.
17.09.2025 11:34 Відповісти
Та ні.Я в техніці розбираюся,а ти ні. От заглюче в тебе наприклад компик і ти нічого не зможеш зробити і не зможеш тут коментарі зхалишати,звісно,якщо з пк пишеш.А я зможу.

Я знаю хто ти є.В тебе тут був інший аккаунт.
17.09.2025 11:42 Відповісти
Це я знаю, хто ти є! Кацапсячий троль на мінімалках!
Через брак інтелекту робиш дешеві вкиди, отримуєш бажаний срач не на свою користь, палиш контору та відправляєшся у бан.
Через vpn заходиш з іншого акаунту та продовжуєш свою працю.
17.09.2025 11:54 Відповісти
Ех, запізно помітив. Дякую.
17.09.2025 11:59 Відповісти
На яке майбутнє,якщо дрони вже зараз глушаться? І якщо потім ви не граєте,то забуваєте такі навики.
17.09.2025 11:01 Відповісти
Заглушити дрона на оптоволокні - це не так просто. До того ж, можна, наприклад, патрулювати кордон або важливі об'єкти на своєї території, це теж потрібно. І навички, які "відклались у спинний мозок", так просто не забуваються, тем більш у дітей. Звісно, потрібен буде деякий час, щоб відновитись, але значно менший, чим коли навчатись з нуля. Тем більш, що цей період адаптації потрібен для кожного нового дрона (а у наших військових їх такий зоопарк...) та/або пульта, навіть зміна ваги на 50 грамів вже суттєво впливає на поведінку дрона.
17.09.2025 11:27 Відповісти
Оптоволокно,не панацея.Воно рветься наприклад.В спинний мозок навички не вкладаються.Ну може в когось і так.Не деякий час,а багато,якщо роки потім взагалі не займався.А як я казав,технології змінюються і через 10 років,все буде по іншому.
17.09.2025 11:35 Відповісти
Так, рветься, плутається, чіпляється за гілки. Але якщо долетить 1 дрон з 5 і влучить, куди треба (і ти це бачиш), це економічно вигідніше, ніж снаряди по $5k з відхиленням. А навички ще як вкладаються. Ви, мабуть, просто не стикались з цим. Прості приклади - друкування на клавіатурі, музичні інструменти, бойові мистецва. Коли це переходить на рівень рефлексів, це вже не забудеш. Звісно, технології змінюються, так що, одразу вчитись на пілота зірки смерті? В нормальному житті є безліч варіантів застосування дронів (і взагалі, керуванню механізмами), в гіршому (кращому) випадку буде підроботка дитині в старшої школі або університеті, може і професія. А так, звісно, краще шукати приводу щоб щось не робити, ніж робити хоч щось. Бо ще підірвуть тактичний ядерний заряд над дронами і настане їм всім EMP.
17.09.2025 11:57 Відповісти
Чоиму це не стимкаюся? Якщо довго не використовуєш навички,то вони забуваються.Вчитись просто потрібно.Ці нові тренди,заміняться іншими.
17.09.2025 12:01 Відповісти
Якщо навички (повністю) втрачаються, то ви просто не довели їх до рівня рефлексів. Вчились колись грати на музичному інструменті 10 років по 6-8 годин на день? Тоді би зрозуміли, про що я. Все змінюється, але от простий приклад: в NASA вчать майбутніх астронавтів пілотувати F-16. Навіщо? Це ж безглуздо! Там дурні сидять, чи що?
17.09.2025 12:25 Відповісти
Що? 8 годин не будеш літати на дроні,очі повилазять.НАСА вчать дорослих людей.Це вибір самих дорослих людей.І зовсім інші речі.Бо літакам F-16 вже 50 років і вони літають.А такі дрони,швидко застаріють.
17.09.2025 12:33 Відповісти
До дрону потрібен ще пк.І не дуже поганий.І ще різне обладнання.
17.09.2025 12:04 Відповісти
Діти дуже швидко ростуть. Ці знання їм точно ************.
17.09.2025 10:54 Відповісти
Технології змінюються.Вже і так є реби і дрони глушаться.Для чого їм ці знання? Якщо потім не маєш практики.то забуваєш.Це як відеоігри.
17.09.2025 10:59 Відповісти
Ти що-небудь, чув про "мобрезерв"?
17.09.2025 11:13 Відповісти
З 12 років,це потужно!
17.09.2025 11:29 Відповісти
Безтолковко! "Мобрезерв, нормальні держави готують ДЕСЯТКИ РОКІВ... Все починається з напрямів розвитку демографічної політики - допомоги молодим сім"ям, які планують народження дітей (медичне обслуговування, пільги, після народження дітей, будівництво дошкільних виховних закладів, і так далі...). І, навіть, якщо воювать їм не прийдеться - уміння керувать БПЛА зможе знадобиться і в мирному житті - наприклад, моніторіння лісових угідь, полів сільськогосподарських культур, їх підживлення чи обробіток отрутохімікатами, гасіння пожеж, і так далі...
17.09.2025 11:44 Відповісти
Народжуваність в Литві,досягла історичного мінімуму з 1990 року.https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/01/20/7202895/

Коефіцієнт народжуваності 1.18.Це дуже і дуже мало.Це демографічна криза.

А через 10 років технології зміняться і дрони інші будуть.І через роки забуваються навички.
17.09.2025 11:51 Відповісти
Демографічна криза в Литві - - то проблема литовців... Хай думають та вирішують... А щодо "технологій" - так прогрес рухається в будь-якій сфері... І разом з прогресом та розвитком технологій, розвиватимуться і люди... "Згадать" те, що вже знаєш і вчив - набагато легше, ніж "вчить з нуля"...
17.09.2025 12:03 Відповісти
Якщо технології змінюються,то і техніка змінюється,а застаріла стає не потрібною.Це все проблеми і литовців.Коли в тебе велика криза в демографії,то це найперше,що потрібно вирішувати.З цих балтійських країн молодь виїждає,в інші країни.
17.09.2025 12:08 Відповісти
Я тебе зрозуміть не можу: що поганого в навчанні дітей базовим навичкам користування продуктом перспективної галузі технологічного процесу?
17.09.2025 12:17 Відповісти
Що доброго? Дітям що ігор дома на приставках,пк і телефонах мало?Там також все вчать.Навіть окуляри віртуальної реальності.Можна і фізично побігати і грати одночасно.
17.09.2025 12:23 Відповісти
Ти не відповів на запитання: ЩО ПОГАНОГО? А "хороше" видно відразу - патріотичне виховання... Діти, змалечку, знають, "для чого" вони цьому навчаються... І у них менше буде "каких разниц"...
17.09.2025 12:25 Відповісти
Це не патріотизм.Літати на китайському дроні,ніякого відношення до патрвотизму немає.А з поганого,це те,що лишнє навантаження на очі.Діти і так сидять в екранах.
17.09.2025 12:30 Відповісти
Наші бандерівці воювали німецькою, радянською, та іншою трофейною зброєю - і їх патріотизм використання чужої зброї, не зменшувало... Навіть ремені, з п"ятикутними зірками, носили - бо були зручними...
17.09.2025 12:34 Відповісти
Зовсім інше.Та зброя і зараз би стріляла.А дрони,ні.
17.09.2025 12:36 Відповісти
Хто тобі таке сказав? Ти про "флешетти", що-небудь, чув? Тактика їх застосування була відпрацьована у І Світову. А зараз тією ж тактикою, користуються "дронарі"...
17.09.2025 12:51 Відповісти
Маю на увазі технологічною.Через 10 років,зовсім все інше буде.В тому числі і керування дронами.
17.09.2025 12:54 Відповісти
Ясно... Про таких, як ти, в Україні кажуть: "Хоч кілок на голові теши...".
17.09.2025 12:59 Відповісти
можна тесати тим,хто в технологіях не розуміє взагалі.Ти сам то також можеш,хоч компа чи ноутбука вмикнути? А обслужити його можеш?А якщо полетить операційна система,то що будеш робити?
17.09.2025 13:05 Відповісти
А я тобі звідки пишу? З "тілівізора"? А для ремонту і наладки операційної системи, готуватимуть спеціалістів, що матимуть до того, нахил... Але, щоб робить ту "наладку" - треба самому вміть тим дроном, користуваться...
17.09.2025 13:11 Відповісти
Не готуватимуть.Бо це потрібно все самому навчитися і багато часу витрачати і постійний досвід збагачувати.Вчать програмувати.

Раніше до речі,молодь краще в комп'ютерні темі розбиралася.Зараз розлвниласяюІгри то грають,але якщо щось зависне.то не знають що зробити.

Спочатку потрібно все підключити і розібратися як все працює.От викине ''синій екран''на тому ноутбуці і що буде робити дронщик?

І з телевізора вже можна писати,якщо там є Андроїд і не тільки.
17.09.2025 13:39 Відповісти
В мене великий досвід в встоновлені операційних систем і обслуговувані пк.То постійно щось нове відкриваю.
17.09.2025 13:40 Відповісти
Відеоігри навіть краще розвивають.Там і літаєш,і їздиш і бігаєш і стріляєш.
17.09.2025 12:25 Відповісти
Я відповідь почую?
17.09.2025 12:30 Відповісти
Я ж написав,лишнє навантаження на очі.
17.09.2025 12:37 Відповісти
А у відеоіграх вони очі не напружують? Так у них вони з "рептилоїдами" воюють, без будь-якої користі. А тут вони бачитимуть реальну користь від навчання... Та, навіть, без війни, моніторіння прикордонної території великого варте... Дітвора може виявлять підозрілий рух техніки, чи людей, у прикордонні, контрабандистів, нелегалів... Чи сотні-дві пар очей і така ж кількість дронів, завадять безпеці прикордоння?...
17.09.2025 12:56 Відповісти
Звісно напружують.А це ще додається.Відеоігри цікаві,з різними сюжетами.Дітвора не буде нічого виявляти.Це мають робити дорослі прикордонники.А через 10 років будуть дрони вже самі літати,без керування людиною.Процесори стають потужніші і їм вистачить мізків на це.
17.09.2025 13:02 Відповісти
Я ж кажу - "Хоч кілок на голові теши..." (Можу написать по-кацапськи: "Ты ему сцы в глаза - а он тебе - "божья роса!...".
17.09.2025 13:14 Відповісти
Якраз саме тобі це підходить,бо не розбираєшся в технологіях взагалі.
17.09.2025 13:32 Відповісти
А користі немає.Дітям не це потрібено в 12 років.
17.09.2025 12:38 Відповісти
Литовобандерівці
дайте їм ще скиди, кордон поруч
17.09.2025 10:43 Відповісти
Вони мають свою власну назву - "лісові брати"...
17.09.2025 12:04 Відповісти
вапіющій акт агалтєлай русафобіі
17.09.2025 10:45 Відповісти
зате перед нападом у 22році на Україну зелень шашликами бавились. 73% зепідори скажіть -чи може я збрехав?
17.09.2025 10:46 Відповісти
Виборець завжди обирає якусь нікчему. Американці разом із нашими трампіздами теж робили гамерику грейт егейн. А шо вони та ми маємо зараз? Президент найвеличнішої держави боїться та товаришує з усіма диктаторами світу.
зепідори , як і трампізди - це недорозвинені істоти, які не здатні критично мислити.
17.09.2025 10:58 Відповісти
І що в Америці сталося? Яйця подорожчали. Ну так вони угоду з Україною уклали,на видуботок і нові контракти на зброю укладаютью.Он тільки одна Данія.на 8.5 мільярдів доларів Петріотів має купляти.І взагалі вся Європа будке збільшувати закупку американської зброї.
17.09.2025 11:38 Відповісти
Я ж кажу, що ти недорозвинений, тому і не розумієш, що сталося в Гамериці.
17.09.2025 11:57 Відповісти
В Америці все топ,на відмінно від України.
17.09.2025 11:58 Відповісти
Песець калінінграду. Поки хай дітки тренуються на москалях під нашу відповідальність - бо нам вже пох.
17.09.2025 11:01 Відповісти
А що робимо ми - Україна? Трендим про мир, який якось, зненацька звалиться нам на голову, валимо мобілізацію, тринькаємо гроші на всяку херню і підіймаємо з/п в держсекторі але тільки не військовим, толеруємо ухилянтів, схематозників, мародерів. Чуда НЕ БУДЕ!! Поки не зконцентруємось на ЗСУ, на допомозі армії кожного дня, військовому виробництві - поразка буде наближатись повільно але впевнено.
17.09.2025 11:05 Відповісти
 
 