Литва навчає дітей керувати дронами неподалік кордону з РФ. ФОТОрепортаж

Міноборони Литви відкрило на кордоні з Росією першу із дев'яти шкіл, де дітей віком від 10 років та дорослих навчатимуть керувати дронами, збирати та програмувати їх.

Фото: Reuters

Заступник міністра оборони Томаш Годляускас розповів, що йдеться про створення військових оборонних можливостей, до чого Литва ставиться дуже серйозно, оскільки межує з Росією та Білоруссю.

Дітей вчитимуть керувати квадрокоптерами та однокрилими дронами, сказав вчитель Міндаугас Тамосайтіс.

Навчання відбувається у школі в Таураге, за 20 км від Калінінграду. Діти практикують віртуальні польоти на комп'ютерах.

