РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9554 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожья
424 0

Россияне сбросили авиабомбы на Запорожский район: ранена женщина, разрушена школа, частные дома. ФОТО

В результате очередного вражеского обстрела Запорожского района ранена 78-летняя женщина. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне сбросили авиабомбы на село Рождественка. Разрушено здание школы, частные дома и хозяйственные постройки.

обстрел

Также читайте: Российские захватчики запускают новую волну мобилизации в оккупированном Мелитополе

Автор: 

армия РФ (20564) обстрел (29565) Запорожская область (3529) Запорожский район (251) Риздвянка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 