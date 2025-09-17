Россияне сбросили авиабомбы на Запорожский район: ранена женщина, разрушена школа, частные дома. ФОТО
В результате очередного вражеского обстрела Запорожского района ранена 78-летняя женщина. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне сбросили авиабомбы на село Рождественка. Разрушено здание школы, частные дома и хозяйственные постройки.
