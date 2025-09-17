УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Запоріжжя
460 0

Росіяни скинули авіабомби на Запорізький район: поранена жінка, зруйнована школа, приватні будинки. ФОТО

Внаслідок чергового ворожого обстрілу Запорізького району поранена 78-річна жінка. Постраждалій надається необхідна медична допомога.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни скинули авіабомби на село Різдвянка. Зруйнована будівля школи, приватні будинки та господарчі споруди.

обстріл

Також читайте: Російські загарбники запускають нову хвилю мобілізації в окупованому Мелітополі

Автор: 

армія рф (18737) обстріл (30922) Запорізька область (4065) Запорізький район (257) Різдвянка (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 