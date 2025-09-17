Росіяни скинули авіабомби на Запорізький район: поранена жінка, зруйнована школа, приватні будинки. ФОТО
Внаслідок чергового ворожого обстрілу Запорізького району поранена 78-річна жінка. Постраждалій надається необхідна медична допомога.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни скинули авіабомби на село Різдвянка. Зруйнована будівля школи, приватні будинки та господарчі споруди.
