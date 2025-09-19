В Днепре задержаны организаторы схемы дезертирства и бегства за границу "под ключ", - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали организаторов схемы, которые помогали военным оставлять службу и выезжать в Европу, среди них - фигурант дела о фиктивной службе депутата из Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.
За деньги он организовывал для некоторых военнослужащих побег прямо из части. Помогали ему двое гражданских граждан, которые отвечали за финансовый расчет и непосредственную перевозку клиентов.
В одном из эпизодов фигуранты организовали побег военнослужащему одной из частей Каменского района Днепропетровской области. Сообщница офицера заверила клиента, что побег состоится "без последствий", а полный пакет услуг будет стоить 14 тысяч долларов США.
9 сентября другой участник схемы приехал за военным в часть и уже вместе с ним отправился в Днепр. В городе солдат передал часть оплаты в сумме 7 тысяч долларов США. Остальные он должен был отдать уже перед выездом в Европу. В "услугу" также входила помощь с незаконным пересечением границы. Кроме того, фигуранты инструктировали военного, что после попадания за границу он должен обратиться в местную полицию и зарегистрироваться как беженец.
Реализовать преступный план помешали правоохранители.
Основной фигурант, который организовывал побеги, был одним из тех, кто помог депутату Днепропетровского областного совета фиктивно проходить службу.
После этого инцидента командование части отстранило его от должности и понизило в звании с подполковника до майора. А вот суд признал его виновным в пособничестве в уклонении от военной службы и растрате чужого имущества (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 УК Украины) и, учитывая раскаяние, назначил наказание с испытанием на 3 года.
Впрочем, после этих событий он не остановился, а продолжил свою преступную деятельность.
Задержали офицера в одном из игорных заведений Днепра, где он регулярно проводил досуг. Во время обыска у него изъято почти 4 тысяч долларов США, которые он еще не успел проиграть в этот вечер.
