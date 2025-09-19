У Дніпрі затримано організаторів схеми дезертирства та втечі за кордон "під ключ", - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали організаторів схеми, які допомагали військовим залишати службу та виїжджати до Європи, серед них – фігурант справи про фіктивну службу депутатки з Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

За гроші він організовував для деяких військовослужбовців втечу прямо з частини. Допомагали йому двоє цивільних громадян, які відповідали за фінансовий розрахунок та безпосереднє перевезення клієнтів.

В одному з епізодів фігуранти організували втечу військовослужбовцю однієї з частин Кам’янського району Дніпропетровщини. Спільниця офіцера запевнила клієнта, що втеча відбудеться "без наслідків", а повний пакет послуг коштуватиме 14 тисяч доларів США.

9 вересня інший учасник схеми приїхав по військового до частини та вже разом з ним вирушив до Дніпра. У місті солдат передав частину оплати у сумі 7 тисяч доларів США. Решту він мав віддати вже перед виїздом до Європи. У "послугу" також входила допомога з незаконним перетином кордону. Крім того, фігуранти інструктували військового, що після потрапляння за кордон він має звернутися до місцевої поліції та зареєструватися як біженець.

Реалізувати злочинний план завадили правоохоронці.

Основний фігурант, який організовував втечі, був одним з тих, хто допоміг депутатці Дніпропетровської обласної ради фіктивно проходити службу.

Після цього інциденту командування частини відсторонило його від посади та понизило у званні з підполковника до майора. А от суд визнав його винним у пособництві в ухиленні від військової служби та розтраті чужого майна (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 КК України) і, враховуючи каяття, призначив покарання з випробуванням на 3 роки.

Втім, після цих подій він не зупинився, а продовжив свою злочинну діяльність.

Затримали офіцера в одному з гральних закладів Дніпра, де він регулярно проводив дозвілля. Під час обшуку у нього вилучено майже 4 тисяч доларів США, які він ще не встиг програти цього вечора.

