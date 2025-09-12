Правоохоронець із Запоріжжя за $2 тис. перевозив дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою, - ДБР. ФОТО
Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою затримали правоохоронця з Запоріжжя, який організував незаконний бізнес із перевезення військовослужбовців, що самовільно залишили частини, та ухилянтів до кордону з Молдовою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.
Правоохоронець розміщував у соцмережах оголошення про "послуги супроводу", використовуючи фейковий акаунт, але вказував свій реальний номер телефону.
У спілкуванні з потенційними клієнтами він запевняв, що завдяки службовому посвідченню безперешкодно перевезе їх автомобілем через блокпости. Питання перетину державного кордону "клієнти" мали вирішувати самостійно.
Вартість таких послуг становила від 2 до 6 тисяч доларів США — залежно від кількості блокпостів.
Зокрема, у вересні він домовився про перевезення до кордону військовослужбовця, який самовільно залишив частину в Нікополі. Щоб уникнути підозр, правоохоронець навіть оформив лікарняний. 10 вересня вони разом вирушили з Нікополя до Одещини.
Після "повного розрахунку", правоохоронця затримали "на гарячому" за кілька кілометрів від державного кордону. За цей рейс він отримав понад 2,2 тис. доларів США.
Фігуранту повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчиненому службовою особою з використанням службового становища з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.
Наразі слідство встановлює всіх осіб, які могли скористатися "послугами" підозрюваного.
а, де сбу?
чи у 95 кварталу почерзі?
>" незаконному переправленню осіб через державний кордон"
Фейковое дело. Он же не переправлял за границу, сами же написали. А какой закон запрещает перевозки и перемещения по территории Украины???
Навіть хабаря брав гривнями.