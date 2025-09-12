УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8651 відвідувач онлайн
Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів Викрили переправників ухилянтів
874 11

Правоохоронець із Запоріжжя за $2 тис. перевозив дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою затримали правоохоронця з Запоріжжя, який організував незаконний бізнес із перевезення військовослужбовців, що самовільно залишили частини, та ухилянтів до кордону з Молдовою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

Правоохоронець розміщував у соцмережах оголошення про "послуги супроводу", використовуючи фейковий акаунт, але вказував свій реальний номер телефону.

У спілкуванні з потенційними клієнтами він запевняв, що завдяки службовому посвідченню безперешкодно перевезе їх автомобілем через блокпости. Питання перетину державного кордону "клієнти" мали вирішувати самостійно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 8 тис. євро переправляли чоловіків у Румунію: викрито військовослужбовців ТЦК, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

ДБР викрило поліціянта, який організував переправлення ухилянтів

Вартість таких послуг становила від 2 до 6 тисяч доларів США — залежно від кількості блокпостів.

Зокрема, у вересні він домовився про перевезення до кордону військовослужбовця, який самовільно залишив частину в Нікополі. Щоб уникнути підозр, правоохоронець навіть оформив лікарняний. 10 вересня вони разом вирушили з Нікополя до Одещини.

Після "повного розрахунку", правоохоронця затримали "на гарячому" за кілька кілометрів від державного кордону. За цей рейс він отримав понад 2,2 тис. доларів США.

Дивіться також: Викрав та примусово повернув двох чоловіків до України: у Молдові затримано прикордонника, - прокуратура. ВІДЕО

Фігуранту повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчиненому службовою особою з використанням службового становища з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Наразі слідство встановлює всіх осіб, які могли скористатися "послугами" підозрюваного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Намагалися переправити трьох ухилянтів до Молдови: на Одещині затримано двох іноземців, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

ДБР викрило поліціянта, який організував переправлення ухилянтів

Автор: 

Запоріжжя (2382) дезертирство (305) ДБР (3722) ухилянти (1153)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
>Питання перетину державного кордону "клієнти" мали вирішувати самостійно.
>" незаконному переправленню осіб через державний кордон"
Фейковое дело. Он же не переправлял за границу, сами же написали. А какой закон запрещает перевозки и перемещения по территории Украины???
показати весь коментар
12.09.2025 17:01 Відповісти
+2
Та це вже якийсь демпінг, конкуренти здали 😂
показати весь коментар
12.09.2025 17:03 Відповісти
+1
Поділили ринок і видають "франшизи": як криміналітет заробляє на "турах" для ухилянтів Джерело: https://censor.net/ua/r3573400
показати весь коментар
12.09.2025 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поділили ринок і видають "франшизи": як криміналітет заробляє на "турах" для ухилянтів Джерело: https://censor.net/ua/r3573400
показати весь коментар
12.09.2025 16:50 Відповісти
дбр?
а, де сбу?
чи у 95 кварталу почерзі?
показати весь коментар
12.09.2025 16:52 Відповісти
>Питання перетину державного кордону "клієнти" мали вирішувати самостійно.
>" незаконному переправленню осіб через державний кордон"
Фейковое дело. Он же не переправлял за границу, сами же написали. А какой закон запрещает перевозки и перемещения по территории Украины???
показати весь коментар
12.09.2025 17:01 Відповісти
Картинку не посмотрел. Граница теперь где-то между Никополем и Запорожьем проходит. Ясно.
показати весь коментар
12.09.2025 17:10 Відповісти
Та це вже якийсь демпінг, конкуренти здали 😂
показати весь коментар
12.09.2025 17:03 Відповісти
Одразу видно що патріот.
Навіть хабаря брав гривнями.
показати весь коментар
12.09.2025 17:06 Відповісти
ООООООООО.... Скільки грошей.... хоч би потримати...
показати весь коментар
12.09.2025 17:10 Відповісти
Таксував у вільний від роботи час )
показати весь коментар
12.09.2025 18:05 Відповісти
Демпінгуе
показати весь коментар
12.09.2025 18:08 Відповісти
 
 