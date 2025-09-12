Правоохоронець із Запоріжжя за $2 тис. перевозив дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою затримали правоохоронця з Запоріжжя, який організував незаконний бізнес із перевезення військовослужбовців, що самовільно залишили частини, та ухилянтів до кордону з Молдовою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

Правоохоронець розміщував у соцмережах оголошення про "послуги супроводу", використовуючи фейковий акаунт, але вказував свій реальний номер телефону.

У спілкуванні з потенційними клієнтами він запевняв, що завдяки службовому посвідченню безперешкодно перевезе їх автомобілем через блокпости. Питання перетину державного кордону "клієнти" мали вирішувати самостійно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 8 тис. євро переправляли чоловіків у Румунію: викрито військовослужбовців ТЦК, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Вартість таких послуг становила від 2 до 6 тисяч доларів США — залежно від кількості блокпостів.

Зокрема, у вересні він домовився про перевезення до кордону військовослужбовця, який самовільно залишив частину в Нікополі. Щоб уникнути підозр, правоохоронець навіть оформив лікарняний. 10 вересня вони разом вирушили з Нікополя до Одещини.

Після "повного розрахунку", правоохоронця затримали "на гарячому" за кілька кілометрів від державного кордону. За цей рейс він отримав понад 2,2 тис. доларів США.

Дивіться також: Викрав та примусово повернув двох чоловіків до України: у Молдові затримано прикордонника, - прокуратура. ВІДЕО

Фігуранту повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчиненому службовою особою з використанням службового становища з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Наразі слідство встановлює всіх осіб, які могли скористатися "послугами" підозрюваного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Намагалися переправити трьох ухилянтів до Молдови: на Одещині затримано двох іноземців, - ДПСУ. ФОТОрепортаж