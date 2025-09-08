УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10064 відвідувача онлайн
Новини Відео Переправлення через кордон ухилянтів
4 720 46

Викрав та примусовомо повернув двох чоловіків до України: у Молдові затримано прикордонника, - прокуратура. ВIДЕО

У Молдові заарештували керівника сектора Прикордонної поліції, якого підозрюють у викраденні та примусовому поверненні двох громадян України.

Про це повідомила Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, українці нелегально потрапили до Молдови, після чого прикордонник переправив їх через Дністер назад до України.

Крім того, затриманому інкримінують вимагання - за даними слідства, він забрав по 100 євро у кожного з українців. Під час обшуків 5 вересня у нього виявили речі, що належали іншим іноземцям, яких раніше також примусово переправили до України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту на 30 днів. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіло прикордонника виявили на Волині, поряд була зброя, - ДБР. ФОТО

Автор: 

Молдова (2122) прикордонники (1124) прокуратура (3744)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
В Молдові поки що Конституцію не відкладали на паузу,є в чому у них повчитись-військовий вимагав гроші у нелегалів.
показати весь коментар
08.09.2025 17:40 Відповісти
+9
Так я не зрозумів. Молдавського прикордонника треба поощряти, а вони його арештували
показати весь коментар
08.09.2025 17:32 Відповісти
+8
ага,пожиттєве отримає,в молдові конституція ж не на паузі,і з людьми як зі скотом нільзя🤣🤣а прикордонник спутав державу за звичкою в своїй безкарності
показати весь коментар
08.09.2025 17:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мало того що наші прикордонники "чесні", деруть космічні хабарі, так ще й ті також вимагають. але ж в Молдові закон діє. а у нас?
показати весь коментар
08.09.2025 17:25 Відповісти
І там прикордонники працюють на свою кишеню. Тільки у нас вони беруть 8000дол. А в Румунії 100.
показати весь коментар
08.09.2025 18:23 Відповісти
Якийсь Робін Гуд навпаки?
показати весь коментар
08.09.2025 17:32 Відповісти
Так я не зрозумів. Молдавського прикордонника треба поощряти, а вони його арештували
показати весь коментар
08.09.2025 17:32 Відповісти
Ти знаєш як молдовани вкручують лампочку. Так отож
показати весь коментар
08.09.2025 18:00 Відповісти
А кацапи на кшалт тебе не знають з якого боку підійти до лампи все що мають побудували при срср не кацапи а українці азербайджанці молдавани а те козломорде то брагу п,є то по гриби то на рибалку або охоту живуть як у свинарниках туплета не мають ти ще шось хочеш сказать проти
показати весь коментар
08.09.2025 18:48 Відповісти
Тоже мне секрет. Так будет со всеми кто нарушает Сухаревскую конвенцию. Эти неухилянты совсем оборзели. С ними веру в порядочность утратишь. А без веры в людей нельзя жить.
Ведь договорено. 100-500 баксов/евро на стороне Украины остальное после перехода, в Молдове. Два *****, самые умные, решили кинуть молдован. Поперли, по глупости, против мафии. Семьи неухилянтов должны молиться на этого погранца. Ведь не прикопали, ни в Днестр не бросили. Только вернули на исходные.
Эти неухилянты о.уели. Нема бабла, сиди у бабы под юбкой. Жди амнистию, а не с соткой в Европу переть.
показати весь коментар
08.09.2025 18:35 Відповісти
Кацапам слова не давали воно обіжене тобто пі ар тож сиди і мовчи
показати весь коментар
08.09.2025 18:50 Відповісти
шось непонятно ))

двух ухилянтів прикордонник повернув назад , вони незаконно перетнули кордон ))

так прикордонник молодець же ? ))
показати весь коментар
08.09.2025 17:33 Відповісти
ага,пожиттєве отримає,в молдові конституція ж не на паузі,і з людьми як зі скотом нільзя🤣🤣а прикордонник спутав державу за звичкою в своїй безкарності
показати весь коментар
08.09.2025 17:46 Відповісти
Ушльопок це ти люди курва ухилянтська ти гірше кацапа
показати весь коментар
08.09.2025 18:51 Відповісти
В Молдові війни нема, а отже термін «ухилянт» не зовсім працює. У воюючу країну теж заборонено депортувати примусово, особливо якщо люди втікали від війни. Тому прикордонник скоріш за все, вирішив здати друзям українським прикордонникам через словесну домовленість, а тепер заслужено присяде і позбудеться посади.
показати весь коментар
08.09.2025 17:48 Відповісти
"особливо якщо люди втікали від війни" - а це що мається на увазі ..я розумію якщо втікають жінки та діти

а чоловіки?..ви от схоже не в Україні -то не киздіть
показати весь коментар
08.09.2025 18:11 Відповісти
Знову це вилізло точка g
показати весь коментар
08.09.2025 18:54 Відповісти
В концтаборі так, молодець, в демократичній, вільній країні - не молодець.
Але тобі рабу різницю не зрозуміти.
показати весь коментар
08.09.2025 18:43 Відповісти
Нічого не зрозумів. Викрав для чого? Щоб що? Передати до ТЦК? Заробити ще 100 Є? Ризик великий, а прибуток 200є?
показати весь коментар
08.09.2025 17:38 Відповісти
Изучал рынок ))) пробный стартап
показати весь коментар
08.09.2025 17:40 Відповісти
Дорофеев Сергей

08.09.2025 18:35
показати весь коментар
08.09.2025 18:37 Відповісти
Там не так це працює,наші частину платять тут,іншу після переходу там довіреній особі,ці двоє не доплатили(схитрили),довірена особа в даному випадку поліцейський(який в схемі) їх наказав,а 100Є то за моральний збиток.
показати весь коментар
08.09.2025 19:04 Відповісти
Наверное хотел получить откат от тцк за поимку "слуг народа"? Может у них схема -- тцк получает клиента, раскручивает на хорошую сумму ( статья с пересечением Границы а не просто Ухиллес), выплачивают роялти партнеру в Молдове . Бизнес не пошел, не фартануло
показати весь коментар
08.09.2025 17:38 Відповісти
О! Найкраща бізнес кооперація - наші беруть свій прайс за проходження до сусідів, де сусіди ловлять, відбирають останнє та відсилають назад, де тцк вже чекає .
показати весь коментар
08.09.2025 17:39 Відповісти
В Молдові поки що Конституцію не відкладали на паузу,є в чому у них повчитись-військовий вимагав гроші у нелегалів.
показати весь коментар
08.09.2025 17:40 Відповісти
а потім ще й викрав громадян....
показати весь коментар
08.09.2025 17:47 Відповісти
а музика така сурова у відео - прям Бондіана ..Джеймс Борн відпочиває ))))))
показати весь коментар
08.09.2025 17:41 Відповісти
це співпраця між підрозділами дружніх держав. так було так і буде
показати весь коментар
08.09.2025 17:44 Відповісти
так,до тіє пори поки не торкнеться законодавства,і молдова покаже середній палець на тих хто ставить Конституцію на паузу
показати весь коментар
08.09.2025 17:49 Відповісти
тільки в разі пришестя молдавського "слуги народу".
показати весь коментар
08.09.2025 18:20 Відповісти
Зверніть увагу на інтерєр в помешканні керівника сектору прикордонної поліції... Цікаво глянути на "хатинку" нашого рівнозначного чиновника. А ще чомусь кидаються в очі купа ікон в різних хабарників. Що в нс, що бачу і вМолдові. Вони після кожної взятки на коліна падають і відмолюють гріх чи що?
показати весь коментар
08.09.2025 17:45 Відповісти
по₽авославие оно такое..
показати весь коментар
08.09.2025 17:51 Відповісти
...тут або новина "якось по-дебільному" подана або прикордонника треба нагородити, принаймні не наказувати..
показати весь коментар
08.09.2025 17:47 Відповісти
🤣в молдові теж все на паузі і не треба дотримуватися прав людини??
показати весь коментар
08.09.2025 17:50 Відповісти
то не чоловіки, то якась ***** куколдівська!
як можна одному викрасти двох?
показати весь коментар
08.09.2025 17:48 Відповісти
щоб викрасти одного потрібно двое
з настав діверсантів та розвідників
навіть дід мені казав це
один на один то не викрадення а двобій буде
показати весь коментар
08.09.2025 17:53 Відповісти
Та як тобі сказати: я би проти вогнепальної зброї голими руками теж не пішов би
показати весь коментар
08.09.2025 19:35 Відповісти
Відібрав гроші - погано,злочин.Повернув двох ухилянтів до України - нота подяки та протесту проти арешту! Нам би більше таких "злочинців" на усіх кордонах.
показати весь коментар
08.09.2025 18:08 Відповісти
Він працював на Єрмака. Але для Молдови Єрмак це іноземний громадянин.
показати весь коментар
08.09.2025 18:20 Відповісти
Відібьють. ТЦК своїх не полишає!
показати весь коментар
08.09.2025 18:26 Відповісти
"У Молдові заарештували керівника сектора Прикордонної поліції, якого підозрюють у викраденні та примусовому поверненні двох громадян України.
Про це https://procuratura.md/pccocs/comunicate/comunicate-de-presa/sef-al-unui-sector-al-politiei-de-frontiera-arestat-pentru-rapirea повідомила Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS)".

Молдова показує приклад квартальній шпані,як називав зевладу світлої памяті С.Хмара.
Санду і зе-дві діаметрально різні постаті.
показати весь коментар
08.09.2025 18:30 Відповісти
Дорофеев Сергей

08.09.2025 18:35

Тут изложена схма почему вернули
показати весь коментар
08.09.2025 18:43 Відповісти
А треба було пристрелити і вкласти в руку ніж
показати весь коментар
08.09.2025 18:56 Відповісти
Не тряси бородою цап, йди рідню свою сизранську вбивай.
показати весь коментар
08.09.2025 19:07 Відповісти
У кого молдавський прикордонник викрав двох порушників державного кордону?
показати весь коментар
08.09.2025 19:03 Відповісти
- Но! - сказал командор добродушно. - Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!

В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.

- Бранзулетка! - взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.

- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Остапа.
(с)
показати весь коментар
08.09.2025 19:10 Відповісти
Усі навколо ображають героїчних ухилянтів - пливунів через Тису з Дністером.
показати весь коментар
08.09.2025 19:11 Відповісти
Та їм на всіх (та і на тебе, з твоїми образами) однаково побоку, бо вони роблять, шо хочуть, а ти - те шо скажуть
показати весь коментар
08.09.2025 19:33 Відповісти
Нє ну чьо: бізнес-ідея. «Ухилянти» теж закінчуються (заробляти бабло не всі вміють, ті у кого воно було - вже поіхали). А тут можна туди-сюди тих самих доїти, поки дояться )))
показати весь коментар
08.09.2025 19:31 Відповісти
 
 