Викрав та примусовомо повернув двох чоловіків до України: у Молдові затримано прикордонника, - прокуратура. ВIДЕО

У Молдові заарештували керівника сектора Прикордонної поліції, якого підозрюють у викраденні та примусовому поверненні двох громадян України.

Про це повідомила Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, українці нелегально потрапили до Молдови, після чого прикордонник переправив їх через Дністер назад до України.

Крім того, затриманому інкримінують вимагання - за даними слідства, він забрав по 100 євро у кожного з українців. Під час обшуків 5 вересня у нього виявили речі, що належали іншим іноземцям, яких раніше також примусово переправили до України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту на 30 днів. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми.

