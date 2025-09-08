Викрав та примусовомо повернув двох чоловіків до України: у Молдові затримано прикордонника, - прокуратура. ВIДЕО
У Молдові заарештували керівника сектора Прикордонної поліції, якого підозрюють у викраденні та примусовому поверненні двох громадян України.
Про це повідомила Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, українці нелегально потрапили до Молдови, після чого прикордонник переправив їх через Дністер назад до України.
Крім того, затриманому інкримінують вимагання - за даними слідства, він забрав по 100 євро у кожного з українців. Під час обшуків 5 вересня у нього виявили речі, що належали іншим іноземцям, яких раніше також примусово переправили до України.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту на 30 днів. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми.
Ведь договорено. 100-500 баксов/евро на стороне Украины остальное после перехода, в Молдове. Два *****, самые умные, решили кинуть молдован. Поперли, по глупости, против мафии. Семьи неухилянтов должны молиться на этого погранца. Ведь не прикопали, ни в Днестр не бросили. Только вернули на исходные.
Эти неухилянты о.уели. Нема бабла, сиди у бабы под юбкой. Жди амнистию, а не с соткой в Европу переть.
двух ухилянтів прикордонник повернув назад , вони незаконно перетнули кордон ))
так прикордонник молодець же ? ))
а чоловіки?..ви от схоже не в Україні -то не киздіть
Але тобі рабу різницю не зрозуміти.
08.09.2025 18:35
як можна одному викрасти двох?
з настав діверсантів та розвідників
навіть дід мені казав це
один на один то не викрадення а двобій буде
Про це https://procuratura.md/pccocs/comunicate/comunicate-de-presa/sef-al-unui-sector-al-politiei-de-frontiera-arestat-pentru-rapirea повідомила Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS)".
Молдова показує приклад квартальній шпані,як називав зевладу світлої памяті С.Хмара.
Санду і зе-дві діаметрально різні постаті.
08.09.2025 18:35
Тут изложена схма почему вернули
