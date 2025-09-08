Похитил и принудительно вернул двух мужчин в Украину: в Молдове задержан пограничник, - прокуратура. ВИДЕО
В Молдове арестовали руководителя сектора Пограничной полиции, которого подозревают в похищении и принудительном возвращении двух граждан Украины.
Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особых дел (PCCOCS), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, украинцы нелегально попали в Молдову, после чего пограничник переправил их через Днестр обратно в Украину.
Кроме того, задержанному инкриминируют вымогательство - по данным следствия, он забрал по 100 евро у каждого из украинцев. Во время обысков 5 сентября у него обнаружили вещи, принадлежавшие другим иностранцам, которых ранее также принудительно переправили в Украину.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на 30 дней. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников преступной схемы.
Ведь договорено. 100-500 баксов/евро на стороне Украины остальное после перехода, в Молдове. Два *****, самые умные, решили кинуть молдован. Поперли, по глупости, против мафии. Семьи неухилянтов должны молиться на этого погранца. Ведь не прикопали, ни в Днестр не бросили. Только вернули на исходные.
Эти неухилянты о.уели. Нема бабла, сиди у бабы под юбкой. Жди амнистию, а не с соткой в Европу переть.
двух ухилянтів прикордонник повернув назад , вони незаконно перетнули кордон ))
так прикордонник молодець же ? ))
а чоловіки?..ви от схоже не в Україні -то не киздіть
08.09.2025 18:35
як можна одному викрасти двох?
з настав діверсантів та розвідників
навіть дід мені казав це
один на один то не викрадення а двобій буде
Про це https://procuratura.md/pccocs/comunicate/comunicate-de-presa/sef-al-unui-sector-al-politiei-de-frontiera-arestat-pentru-rapirea повідомила Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS)".
Молдова показує приклад квартальній шпані,як називав зевладу світлої памяті С.Хмара.
Санду і зе-дві діаметрально різні постаті.
08.09.2025 18:35
Тут изложена схма почему вернули
В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
- Бранзулетка! - взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Остапа.
