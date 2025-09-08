Похитил и принудительно вернул двух мужчин в Украину: в Молдове задержан пограничник, - прокуратура. ВИДЕО

В Молдове арестовали руководителя сектора Пограничной полиции, которого подозревают в похищении и принудительном возвращении двух граждан Украины.

Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особых дел (PCCOCS), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, украинцы нелегально попали в Молдову, после чего пограничник переправил их через Днестр обратно в Украину.

Кроме того, задержанному инкриминируют вымогательство - по данным следствия, он забрал по 100 евро у каждого из украинцев. Во время обысков 5 сентября у него обнаружили вещи, принадлежавшие другим иностранцам, которых ранее также принудительно переправили в Украину.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на 30 дней. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников преступной схемы.

