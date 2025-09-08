РУС
Похитил и принудительно вернул двух мужчин в Украину: в Молдове задержан пограничник, - прокуратура. ВИДЕО

В Молдове арестовали руководителя сектора Пограничной полиции, которого подозревают в похищении и принудительном возвращении двух граждан Украины.

Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особых дел (PCCOCS), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, украинцы нелегально попали в Молдову, после чего пограничник переправил их через Днестр обратно в Украину.

Кроме того, задержанному инкриминируют вымогательство - по данным следствия, он забрал по 100 евро у каждого из украинцев. Во время обысков 5 сентября у него обнаружили вещи, принадлежавшие другим иностранцам, которых ранее также принудительно переправили в Украину.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста на 30 дней. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников преступной схемы.

Молдова (1916) пограничники (1598) прокуратура (5068)
Так я не зрозумів. Молдавського прикордонника треба поощряти, а вони його арештували
В Молдові поки що Конституцію не відкладали на паузу,є в чому у них повчитись-військовий вимагав гроші у нелегалів.
ага,пожиттєве отримає,в молдові конституція ж не на паузі,і з людьми як зі скотом нільзя🤣🤣а прикордонник спутав державу за звичкою в своїй безкарності
мало того що наші прикордонники "чесні", деруть космічні хабарі, так ще й ті також вимагають. але ж в Молдові закон діє. а у нас?
І там прикордонники працюють на свою кишеню. Тільки у нас вони беруть 8000дол. А в Румунії 100.
Якийсь Робін Гуд навпаки?
Ти знаєш як молдовани вкручують лампочку. Так отож
А кацапи на кшалт тебе не знають з якого боку підійти до лампи все що мають побудували при срср не кацапи а українці азербайджанці молдавани а те козломорде то брагу п,є то по гриби то на рибалку або охоту живуть як у свинарниках туплета не мають ти ще шось хочеш сказать проти
Тоже мне секрет. Так будет со всеми кто нарушает Сухаревскую конвенцию. Эти неухилянты совсем оборзели. С ними веру в порядочность утратишь. А без веры в людей нельзя жить.
Ведь договорено. 100-500 баксов/евро на стороне Украины остальное после перехода, в Молдове. Два *****, самые умные, решили кинуть молдован. Поперли, по глупости, против мафии. Семьи неухилянтов должны молиться на этого погранца. Ведь не прикопали, ни в Днестр не бросили. Только вернули на исходные.
Эти неухилянты о.уели. Нема бабла, сиди у бабы под юбкой. Жди амнистию, а не с соткой в Европу переть.
Кацапам слова не давали воно обіжене тобто пі ар тож сиди і мовчи
шось непонятно ))

двух ухилянтів прикордонник повернув назад , вони незаконно перетнули кордон ))

так прикордонник молодець же ? ))
Ушльопок це ти люди курва ухилянтська ти гірше кацапа
В Молдові війни нема, а отже термін «ухилянт» не зовсім працює. У воюючу країну теж заборонено депортувати примусово, особливо якщо люди втікали від війни. Тому прикордонник скоріш за все, вирішив здати друзям українським прикордонникам через словесну домовленість, а тепер заслужено присяде і позбудеться посади.
"особливо якщо люди втікали від війни" - а це що мається на увазі ..я розумію якщо втікають жінки та діти

а чоловіки?..ви от схоже не в Україні -то не киздіть
Нічого не зрозумів. Викрав для чого? Щоб що? Передати до ТЦК? Заробити ще 100 Є? Ризик великий, а прибуток 200є?
Изучал рынок ))) пробный стартап
Дорофеев Сергей

08.09.2025 18:35
Там не так це працює,наші частину платять тут,іншу після переходу там довіреній особі,ці двоє не доплатили(схитрили),довірена особа в даному випадку поліцейський(який в схемі) їх наказав,а 100Є то за моральний збиток.
Наверное хотел получить откат от тцк за поимку "слуг народа"? Может у них схема -- тцк получает клиента, раскручивает на хорошую сумму ( статья с пересечением Границы а не просто Ухиллес), выплачивают роялти партнеру в Молдове . Бизнес не пошел, не фартануло
О! Найкраща бізнес кооперація - наші беруть свій прайс за проходження до сусідів, де сусіди ловлять, відбирають останнє та відсилають назад, де тцк вже чекає .
а потім ще й викрав громадян....
а музика така сурова у відео - прям Бондіана ..Джеймс Борн відпочиває ))))))
це співпраця між підрозділами дружніх держав. так було так і буде
так,до тіє пори поки не торкнеться законодавства,і молдова покаже середній палець на тих хто ставить Конституцію на паузу
тільки в разі пришестя молдавського "слуги народу".
Зверніть увагу на інтерєр в помешканні керівника сектору прикордонної поліції... Цікаво глянути на "хатинку" нашого рівнозначного чиновника. А ще чомусь кидаються в очі купа ікон в різних хабарників. Що в нс, що бачу і вМолдові. Вони після кожної взятки на коліна падають і відмолюють гріх чи що?
по₽авославие оно такое..
...тут або новина "якось по-дебільному" подана або прикордонника треба нагородити, принаймні не наказувати..
🤣в молдові теж все на паузі і не треба дотримуватися прав людини??
то не чоловіки, то якась ***** куколдівська!
як можна одному викрасти двох?
щоб викрасти одного потрібно двое
з настав діверсантів та розвідників
навіть дід мені казав це
один на один то не викрадення а двобій буде
Та як тобі сказати: я би проти вогнепальної зброї голими руками теж не пішов би
Відібрав гроші - погано,злочин.Повернув двох ухилянтів до України - нота подяки та протесту проти арешту! Нам би більше таких "злочинців" на усіх кордонах.
Він працював на Єрмака. Але для Молдови Єрмак це іноземний громадянин.
Відібьють. ТЦК своїх не полишає!
"У Молдові заарештували керівника сектора Прикордонної поліції, якого підозрюють у викраденні та примусовому поверненні двох громадян України.
Про це https://procuratura.md/pccocs/comunicate/comunicate-de-presa/sef-al-unui-sector-al-politiei-de-frontiera-arestat-pentru-rapirea повідомила Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS)".

Молдова показує приклад квартальній шпані,як називав зевладу світлої памяті С.Хмара.
Санду і зе-дві діаметрально різні постаті.
Дорофеев Сергей

08.09.2025 18:35

Тут изложена схма почему вернули
А треба було пристрелити і вкласти в руку ніж
Не тряси бородою цап, йди рідню свою сизранську вбивай.
У кого молдавський прикордонник викрав двох порушників державного кордону?
- Но! - сказал командор добродушно. - Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!

В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.

- Бранзулетка! - взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.

- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Остапа.
(с)
Усі навколо ображають героїчних ухилянтів - пливунів через Тису з Дністером.
Та їм на всіх (та і на тебе, з твоїми образами) однаково побоку, бо вони роблять, шо хочуть, а ти - те шо скажуть
Нє ну чьо: бізнес-ідея. «Ухилянти» теж закінчуються (заробляти бабло не всі вміють, ті у кого воно було - вже поіхали). А тут можна туди-сюди тих самих доїти, поки дояться )))
