Тело пограничника обнаружили на Волыни, рядом было оружие, - ГБР. ФОТО

Начато досудебное расследование по факту гибели военнослужащего Государственной пограничной службы, который нес службу на государственной границе.

Как отмечается, 2 сентября около 11:00 в селе Ровно было обнаружено тело пограничника без признаков жизни. В руке погибшего находилось штатное оружие.

"После сообщения на линию "102" следователи ГБР совместно с Национальной полицией выехали на место происшествия и провели первоочередные следственно-розыскные действия: осмотрели место, опросили свидетелей, изъяли вещи, которые могут служить доказательствами в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Сообщается, что назначена судебно-медицинская экспертиза и экспертиза оружия.

Событие предварительно квалифицировано по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас следователи проверяют все версии, в частности вероятность самоубийства.

Досудебное расследование продолжается.

