Тело пограничника обнаружили на Волыни, рядом было оружие, - ГБР. ФОТО

Начато досудебное расследование по факту гибели военнослужащего Государственной пограничной службы, который нес службу на государственной границе.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

На Волыни обнаружили тело пограничника

Как отмечается, 2 сентября около 11:00 в селе Ровно было обнаружено тело пограничника без признаков жизни. В руке погибшего находилось штатное оружие.

"После сообщения на линию "102" следователи ГБР совместно с Национальной полицией выехали на место происшествия и провели первоочередные следственно-розыскные действия: осмотрели место, опросили свидетелей, изъяли вещи, которые могут служить доказательствами в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Сообщается, что назначена судебно-медицинская экспертиза и экспертиза оружия.

Событие предварительно квалифицировано по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас следователи проверяют все версии, в частности вероятность самоубийства.

Досудебное расследование продолжается.

