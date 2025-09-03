Тіло прикордонника виявили на Волині, поряд була зброя, - ДБР. ФОТО

Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця Державної прикордонної служби, який ніс службу на державному кордоні.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 2 вересня близько 11:00 у селі Рівне було виявлено тіло прикордонника без ознак життя. У руці загиблого знаходилася штатна зброя.

"Після повідомлення на лінію "102" слідчі ДБР спільно з Національною поліцією виїхали на місце події та провели першочергові слідчо-розшукові дії: оглянули місце, опитали свідків, вилучили речі, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рештки двох людей виявлено на українсько-румунській ділянці кордону в Карпатах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї.

Подію попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі слідчі перевіряють усі версії, зокрема ймовірність самогубства.

Досудове розслідування триває.

Також дивіться: Тіло чоловіка виявили в горах поблизу кордону з Румунією, - ДПСУ. ФОТО