Тіло прикордонника виявили на Волині, поряд була зброя, - ДБР. ФОТО
Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця Державної прикордонної служби, який ніс службу на державному кордоні.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 2 вересня близько 11:00 у селі Рівне було виявлено тіло прикордонника без ознак життя. У руці загиблого знаходилася штатна зброя.
"Після повідомлення на лінію "102" слідчі ДБР спільно з Національною поліцією виїхали на місце події та провели першочергові слідчо-розшукові дії: оглянули місце, опитали свідків, вилучили речі, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї.
Подію попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі слідчі перевіряють усі версії, зокрема ймовірність самогубства.
Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль