УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9870 відвідувачів онлайн
Новини Фото Виявлення тіл біля кордону
2 375 2

Тіло прикордонника виявили на Волині, поряд була зброя, - ДБР. ФОТО

Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця Державної прикордонної служби, який ніс службу на державному кордоні.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

На Волині виявили тіло прикордонника

Як зазначається, 2 вересня близько 11:00 у селі Рівне було виявлено тіло прикордонника без ознак життя. У руці загиблого знаходилася штатна зброя.

"Після повідомлення на лінію "102" слідчі ДБР спільно з Національною поліцією виїхали на місце події та провели першочергові слідчо-розшукові дії: оглянули місце, опитали свідків, вилучили речі, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рештки двох людей виявлено на українсько-румунській ділянці кордону в Карпатах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї.

Подію попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі слідчі перевіряють усі версії, зокрема ймовірність самогубства.

Досудове розслідування триває.

Також дивіться: Тіло чоловіка виявили в горах поблизу кордону з Румунією, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

прикордонники (1123) ДБР (3714) Волинська область (904) Ковельський район (2) Рівне (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тю, кормушку прикрийте з обілечуванням чоловіків. і одразу перестануть трупи з'являтися.
показати весь коментар
03.09.2025 19:15 Відповісти
рахунок 1:1, волинь-одеса
показати весь коментар
03.09.2025 19:51 Відповісти
 
 