Правоохранитель из Запорожья за $2 тыс. перевозил дезертиров и уклонистов к границе с Молдовой, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ и Госпогранслужбой задержали правоохранителя из Запорожья, который организовал незаконный бизнес по перевозке военнослужащих, самовольно оставивших части, и уклонистов к границе с Молдовой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Правоохранитель размещал в соцсетях объявления об "услугах сопровождения", используя фейковый аккаунт, но указывал свой реальный номер телефона.

В общении с потенциальными клиентами он уверял, что благодаря служебному удостоверению беспрепятственно перевезет их автомобилем через блокпосты. Вопрос пересечения государственной границы "клиенты" должны были решать самостоятельно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 8 тыс. евро переправляли мужчин в Румынию: разоблачены военнослужащие ТЦК, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

ГБР разоблачило полицейского, который организовал переправку уклонистов

Стоимость таких услуг составляла от 2 до 6 тысяч долларов США - в зависимости от количества блокпостов.

В частности, в сентябре он договорился о перевозке к границе военнослужащего, который самовольно оставил часть в Никополе. Чтобы избежать подозрений, правоохранитель даже оформил больничный. 10 сентября они вместе отправились из Никополя в Одесскую область.

После "полного расчета", правоохранителя задержали "на горячем" в нескольких километрах от государственной границы. За этот рейс он получил более 2,2 тыс. долларов США.

Смотрите также: Похитил и принудительно вернул двух мужчин в Украину: в Молдове задержан пограничник, - прокуратура. ВИДЕО

Фигуранту сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств и устранения препятствий, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Сейчас следствие устанавливает всех лиц, которые могли воспользоваться "услугами" подозреваемого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пытались переправить трех уклонистов в Молдову: в Одесской области задержаны два иностранца, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

ГБР разоблачило полицейского, который организовал переправку уклонистов

Запорожье (2760) дезертирство (342) ГБР (3198) уклонисты (1085)
Топ комментарии
+2
>Питання перетину державного кордону "клієнти" мали вирішувати самостійно.
>" незаконному переправленню осіб через державний кордон"
Фейковое дело. Он же не переправлял за границу, сами же написали. А какой закон запрещает перевозки и перемещения по территории Украины???
показать весь комментарий
12.09.2025 17:01 Ответить
+2
Та це вже якийсь демпінг, конкуренти здали 😂
показать весь комментарий
12.09.2025 17:03 Ответить
+1
Поділили ринок і видають "франшизи": як криміналітет заробляє на "турах" для ухилянтів Джерело: https://censor.net/ua/r3573400
показать весь комментарий
12.09.2025 16:50 Ответить
Поділили ринок і видають "франшизи": як криміналітет заробляє на "турах" для ухилянтів Джерело: https://censor.net/ua/r3573400
показать весь комментарий
12.09.2025 16:50 Ответить
дбр?
а, де сбу?
чи у 95 кварталу почерзі?
показать весь комментарий
12.09.2025 16:52 Ответить
>Питання перетину державного кордону "клієнти" мали вирішувати самостійно.
>" незаконному переправленню осіб через державний кордон"
Фейковое дело. Он же не переправлял за границу, сами же написали. А какой закон запрещает перевозки и перемещения по территории Украины???
показать весь комментарий
12.09.2025 17:01 Ответить
Картинку не посмотрел. Граница теперь где-то между Никополем и Запорожьем проходит. Ясно.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:10 Ответить
Та це вже якийсь демпінг, конкуренти здали 😂
показать весь комментарий
12.09.2025 17:03 Ответить
Одразу видно що патріот.
Навіть хабаря брав гривнями.
показать весь комментарий
12.09.2025 17:06 Ответить
ООООООООО.... Скільки грошей.... хоч би потримати...
показать весь комментарий
12.09.2025 17:10 Ответить
Таксував у вільний від роботи час )
показать весь комментарий
12.09.2025 18:05 Ответить
Демпінгуе
показать весь комментарий
12.09.2025 18:08 Ответить
 
 