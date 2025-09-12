Правоохранитель из Запорожья за $2 тыс. перевозил дезертиров и уклонистов к границе с Молдовой, - ГБР. ФОТО
Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ и Госпогранслужбой задержали правоохранителя из Запорожья, который организовал незаконный бизнес по перевозке военнослужащих, самовольно оставивших части, и уклонистов к границе с Молдовой.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.
Правоохранитель размещал в соцсетях объявления об "услугах сопровождения", используя фейковый аккаунт, но указывал свой реальный номер телефона.
В общении с потенциальными клиентами он уверял, что благодаря служебному удостоверению беспрепятственно перевезет их автомобилем через блокпосты. Вопрос пересечения государственной границы "клиенты" должны были решать самостоятельно.
Стоимость таких услуг составляла от 2 до 6 тысяч долларов США - в зависимости от количества блокпостов.
В частности, в сентябре он договорился о перевозке к границе военнослужащего, который самовольно оставил часть в Никополе. Чтобы избежать подозрений, правоохранитель даже оформил больничный. 10 сентября они вместе отправились из Никополя в Одесскую область.
После "полного расчета", правоохранителя задержали "на горячем" в нескольких километрах от государственной границы. За этот рейс он получил более 2,2 тыс. долларов США.
Фигуранту сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств и устранения препятствий, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.
Сейчас следствие устанавливает всех лиц, которые могли воспользоваться "услугами" подозреваемого.
а, де сбу?
чи у 95 кварталу почерзі?
>" незаконному переправленню осіб через державний кордон"
Фейковое дело. Он же не переправлял за границу, сами же написали. А какой закон запрещает перевозки и перемещения по территории Украины???
Навіть хабаря брав гривнями.