В результате российской атаки ранены два человека на Черниговщине. ФОТО

Сегодня, 19 сентября, россияне атаковали беспилотниками одно из сел Семеновской громады Новгород-Сиверского района Черниговской области, в результате чего есть раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Обстрелы Черниговской области

Отмечается, что в результате вражеских ударов пострадали двое мужчин: 56-летний водитель местной пожарной команды и 62-летний местный житель.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Полицейские опросили их в лечебном учреждении.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).

обстрел (29597) Черниговская область (1265) Новгород-Северский район (40)
