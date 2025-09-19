В результате российской атаки ранены два человека на Черниговщине. ФОТО

Сегодня, 19 сентября, россияне атаковали беспилотниками одно из сел Семеновской громады Новгород-Сиверского района Черниговской области, в результате чего есть раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Отмечается, что в результате вражеских ударов пострадали двое мужчин: 56-летний водитель местной пожарной команды и 62-летний местный житель.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Полицейские опросили их в лечебном учреждении.



По данному факту следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).