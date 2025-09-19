УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9654 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Чернігівщини
292 0

Унаслідок російської атаки поранено двох людей на Чернігівщині. ФОТО

Сьогодні, 19 вересня, росіяни атакували безпілотниками одне із сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області, внаслідок чого є поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівській області.

Обстріли Чернігівщини

Зазначається, що внаслідок ворожих ударів постраждали двоє чоловіків: 56-річний водій місцевої пожежної команди та 62-річний місцевий мешканець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували безпілотником підприємство на Чернігівщині: зайнялася пожежа. ФОТО

Постраждалих госпіталізовано, їм надається медична допомога. Поліцейські опитали їх у лікувальному закладі.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

Автор: 

обстріл (30952) Чернігівська область (1042) Новгород-Сіверський район (40)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 