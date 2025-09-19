Унаслідок російської атаки поранено двох людей на Чернігівщині. ФОТО
Сьогодні, 19 вересня, росіяни атакували безпілотниками одне із сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області, внаслідок чого є поранені.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівській області.
Зазначається, що внаслідок ворожих ударів постраждали двоє чоловіків: 56-річний водій місцевої пожежної команди та 62-річний місцевий мешканець.
Постраждалих госпіталізовано, їм надається медична допомога. Поліцейські опитали їх у лікувальному закладі.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).
