Сутки на Донетчине: один человек погиб, пятеро получили ранения. ФОТОрепортаж
За 19 сентября Россия нанесла почти 2 тысячи ударов по фронту и жилому сектору, повреждено 27 гражданских объектов, в том числе - 22 дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
На Криворожье Покровского района войска РФ направили две бомбы "КАБ-250" и БПЛА "Герань-2" - повредили 9 частных домов.
В Покровске ранен человек.
Краматорский район
Константиновку россияне атаковали 9 раз бомбами, дронами и артиллерией - убили гражданского человека, еще троих ранили. Повреждены 7 многоквартирных и 2 частных дома, спорткомплекс, торговый павильон, критическая инфраструктура.
В Ямполе ранен человек. В Донецком Николаевской громады поврежден дом.
В Дружковке БПЛА "Герань-3" повредил 2 частных дома и предприятие.
В Краматорске в результате дроновой атаки повреждены 2 частных дома.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 2 дома.
