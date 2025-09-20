Сутки на Донетчине: один человек погиб, пятеро получили ранения. ФОТОрепортаж

За 19 сентября Россия нанесла почти 2 тысячи ударов по фронту и жилому сектору, повреждено 27 гражданских объектов, в том числе - 22 дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

На Криворожье Покровского района войска РФ направили две бомбы "КАБ-250" и БПЛА "Герань-2" - повредили 9 частных домов.

В Покровске ранен человек.

Краматорский район

Константиновку россияне атаковали 9 раз бомбами, дронами и артиллерией - убили гражданского человека, еще троих ранили. Повреждены 7 многоквартирных и 2 частных дома, спорткомплекс, торговый павильон, критическая инфраструктура.

В Ямполе ранен человек. В Донецком Николаевской громады поврежден дом.

В Дружковке БПЛА "Герань-3" повредил 2 частных дома и предприятие.

В Краматорске в результате дроновой атаки повреждены 2 частных дома.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 2 дома.

