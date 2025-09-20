Доба на Донеччині: одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж
За 19 вересня Росія завдала майже 2 тисяч ударів по фронту та житловому сектору, пошкоджено 27 цивільних об’єктів, зокрема 22 будинки.
Покровський район
На Криворіжжя Покровського району війська РФ спрямували дві бомби "КАБ-250" і БпЛА "Герань-2" – пошкодили 9 приватних будинків.
У Покровську поранено людину.
Краматорський район
Костянтинівку росіяни атакували 9 разів бомбами, дронами та артилерією – вбили цивільну особу, ще трьох поранили. Пошкоджено 7 багатоквартирних і 2 приватних будинки, спорткомплекс, торговий павільйон, критичну інфраструктуру.
У Ямполі поранено людину. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок.
У Дружківці БпЛА "Герань-3" пошкодив 2 приватних будинки та підприємство.
У Краматорську внаслідок дронової атаки пошкоджено 2 приватних будинки.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
