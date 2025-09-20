УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7617 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
119 0

Доба на Донеччині: одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

За 19 вересня Росія завдала майже 2 тисяч ударів по фронту та житловому сектору, пошкоджено 27 цивільних об’єктів, зокрема 22 будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

На Криворіжжя Покровського району війська РФ спрямували дві бомби "КАБ-250" і БпЛА "Герань-2" – пошкодили 9 приватних будинків.

У Покровську поранено людину.

Краматорський район

Костянтинівку росіяни атакували 9 разів бомбами, дронами та артилерією – вбили цивільну особу, ще трьох поранили. Пошкоджено 7 багатоквартирних і 2 приватних будинки, спорткомплекс, торговий павільйон, критичну інфраструктуру.

У Ямполі поранено людину. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок. 

У Дружківці БпЛА "Герань-3" пошкодив 2 приватних будинки та підприємство.

У Краматорську внаслідок дронової атаки пошкоджено 2 приватних будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по пожежній частині у Дружківці: пошкоджено будівлю. ФОТО

Донеччина під обстрілами: втрати серед мирного населення
Донеччина під обстрілами: втрати серед мирного населення
Донеччина під обстрілами: втрати серед мирного населення
Донеччина під обстрілами: втрати серед мирного населення
Донеччина під обстрілами: втрати серед мирного населення
Донеччина під обстрілами: втрати серед мирного населення
Донеччина під обстрілами: втрати серед мирного населення
Донеччина під обстрілами: втрати серед мирного населення

Автор: 

Краматорськ (778) Донецька область (9634) Покровськ (820) Бахмутський район (628) Краматорський район (716) Покровський район (1014) Сіверськ (151) Дружківка (57) Костянтинівка (464) Донецьке (5) Криворіжжя (3) Ямпіль (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 