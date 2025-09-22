РУС
Враг атаковал два района Днепропетровской области: повреждены дома и предприятие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска обстреляли Никопольщину и Синельниковщину из артиллерии и дронами. Разрушениям подверглись жилые дома и техника, но обошлось без жертв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

На Никопольщине досталось райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской громадам. По ним россияне применяли тяжелую артиллерию и fpv-дроны.

Побиты 2 частных дома и хозяйственная постройка. Также, по уточненной информации, из-за одной из вчерашних атак в Никополе побиты пятиэтажка и дома местных.

После полуночи по Покровской громаде Синельниковского района противник попал по беспилотникам. Загорелись летняя кухня, гараж, грузовик. Огонь бушевал на одном из предприятий. Уничтожено 6 машин, еще 3 повреждены. Разрушен частный дом.

