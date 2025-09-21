Два человека пострадали в результате российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА. ФОТОрепортаж
В течение дня 21 сентября оккупанты атаковали 4 района Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Агрессор продолжал бить по Никопольщине, используя дроны и артиллерию. Целился по районному центру, Марганецкой, Червоногригорьевской, Покровской, Мировской громадам.
"Пострадал 68-летний мужчина. Он получил медицинскую помощь, будет восстанавливаться амбулаторно. Повреждены инфраструктура, четыре частных дома, несколько хозяйственных построек, авто. Задело и газопровод", - рассказал Лысак.
Под ударом была и Маломихайловская община на Синельниковщине. Враг попал в КАБы. Ранения получила женщина 76 лет. Разрушены детсад, гаражи, частные дома.
К вечеру было шумно в Днепровском и Павлоградском районах. Противник направил на тамошние населенные пункты БПЛА. Горела сухая трава.
