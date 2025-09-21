Дві людини постраждали внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА. ФОТОрепортаж
Протягом дня 21 вересня окупанти атакували 4 райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Агресор продовжував гатити по Нікопольщині, використовуючи дрони й артилерію. Цілив по районному центру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській громадах.
"Постраждав 68-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу, відновлюватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, чотири приватні будинки, декілька господарських споруд, авто. Зачепило й газогін", - розповів Лисак.
Під ударом була і Маломихайлівська громада на Синельниківщині. Ворог поцілив КАБами. Поранення отримала жінка 76 років. Понівечені дитсадок, гаражі, приватні оселі.
Надвечір було гучно у Дніпровському і Павлоградському районах. Противник скерував на тамтешні населені пункти БпЛА. Горіла суха трава.
