Дві людини постраждали внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом дня 21 вересня окупанти атакували 4 райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Агресор продовжував гатити по Нікопольщині, використовуючи дрони й артилерію. Цілив по районному центру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській громадах.

"Постраждав 68-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу, відновлюватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, чотири приватні будинки, декілька господарських споруд, авто. Зачепило й газогін", - розповів Лисак.

Читайте: Обстріл росіянами Дніпропетровщини: У Дніпрі вже 36 постраждалих, під обстрілами також Нікопольщина. ФОТОрепортаж

Під ударом була і Маломихайлівська громада на Синельниківщині. Ворог поцілив КАБами. Поранення отримала жінка 76 років. Понівечені дитсадок, гаражі, приватні оселі.

Надвечір було гучно у Дніпровському і Павлоградському районах. Противник скерував на тамтешні населені пункти БпЛА. Горіла суха трава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий вид атаки: окупанти скинули з дронів невідомі вибухові речовини на Ніжин, - мер







