Новий вид атаки: окупанти скинули з дронів невідомі вибухові речовини на Ніжин, - мер

Атака на Ніжин 20 липня

19 вересня під час атаки військ РФ на Ніжин Чернігівської області на одну з центральних вулиць міста окупанти скинули з дронів невідомі вибухові речовини.

Про це в ефірі Суспільне Студія повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола, інформує Цензор.НЕТ.

"Це новий вид атаки, до цього такого росіяни не застосовували. Поки фахівці розбираються, що то були за вибухові речовини. На щастя, жодна людина не зазнала поранень і жодна автівка не пошкоджена", - зауважив він.

Більше інформації щодо нового виду атак на Ніжин на цю мить не відомо.

Також читайте: Ворог атакував дронами Ніжинщину, загинула жінка. У Чернігівському районі 6 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, ворог повторно ударив по рятувальниках, коли ті гасили пожежу на об’єкті критичної інфраструктури у Ніжинському районі.

Автор: 

Ніжин (73) обстріл (30978) Чернігівська область (1048) Ніжинський район (20)
+7
Казяться ********* в Україні, знають про свій кінець!
А він неминуче приходить!!
З 2014 року, орків здохло в Мирній Україні, уже без чогось, 2.000.000 *********в!! Московіти, про це знають!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
21.09.2025 15:07 Відповісти
+1
А все тому, що небо Чернігівщини це «вільний вхід» для російських дронів.
показати весь коментар
21.09.2025 15:04 Відповісти
+1
Путіна ледь не придавило мотоциклом

«Я сів один раз на мотоцикл, газу дав, він у мене «козлом» угору полетів, перекинувся».

А щастя було так близько 😭
показати весь коментар
21.09.2025 15:22 Відповісти
А все тому, що небо Чернігівщини це «вільний вхід» для російських дронів.
показати весь коментар
21.09.2025 15:04 Відповісти
Казяться ********* в Україні, знають про свій кінець!
А він неминуче приходить!!
З 2014 року, орків здохло в Мирній Україні, уже без чогось, 2.000.000 *********в!! Московіти, про це знають!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
21.09.2025 15:07 Відповісти
Саньок, де ти був, в запої? Не рубай з плеча - опохмелись, закуси, тоді вже сідай за клавіатуру
показати весь коментар
21.09.2025 15:27 Відповісти
https://t.me/voynareal/122519 Відео
показати весь коментар
21.09.2025 15:10 Відповісти
взривпакети
показати весь коментар
21.09.2025 15:13 Відповісти
Ого як бахнуло. Я ледь з даху 16-ти етажки не навернувся. Треба терміново виділити мільярд гривень на встановлення составу вибухової речовини.
показати весь коментар
21.09.2025 15:15 Відповісти
люминева пудра + марганцовка
показати весь коментар
21.09.2025 15:17 Відповісти
Да ні!!!Люмінієва пудра+сурік ,де марганцівки стільки набрать,тим більше,що нема в продажі.Сурік у вільній продажі,хоть відро купляй.
показати весь коментар
21.09.2025 15:28 Відповісти
Колись продавали, ще пам'ятаю ті часи.
Як не дивно, у всіх у нас залишилися всі пальці на місці
показати весь коментар
21.09.2025 15:44 Відповісти
Теж цілий,тільки трішки глуховатим став
показати весь коментар
21.09.2025 15:48 Відповісти
А шо ти на даху робив? Кацапсячі дрони наводив?
показати весь коментар
21.09.2025 15:21 Відповісти
рахував
показати весь коментар
21.09.2025 15:30 Відповісти
Я ж написав "ледь". Тому нічого не робив. Глянув гуглмапу, найближча 16-ка за 3 км від мене. До речі я там квартирував і ключи від даху маю. Тому, якщо не вдягати труси і шкарпетки, добігу за 30 хвилин. Але цей грандіозний вибух не настільки впечатлив. Тож залишиться "ледь".
показати весь коментар
21.09.2025 15:39 Відповісти
Бомжував на даху?
показати весь коментар
21.09.2025 15:53 Відповісти
Путіна ледь не придавило мотоциклом

«Я сів один раз на мотоцикл, газу дав, він у мене «козлом» угору полетів, перекинувся».

А щастя було так близько 😭
показати весь коментар
21.09.2025 15:22 Відповісти
Все могло скластися інакше, але у кацапів все не як у людей:
"На матері ху#ла владімір-старший одружився тільки через те, що викололо їй око. Батько російського диктатора страждав від нападів агресії і в молодості виколов вилами око своїй майбутній дружині."
показати весь коментар
21.09.2025 15:48 Відповісти
full incest
показати весь коментар
21.09.2025 16:04 Відповісти
Приемный отец.
показати весь коментар
21.09.2025 16:41 Відповісти
 
 