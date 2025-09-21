Новий вид атаки: окупанти скинули з дронів невідомі вибухові речовини на Ніжин, - мер

19 вересня під час атаки військ РФ на Ніжин Чернігівської області на одну з центральних вулиць міста окупанти скинули з дронів невідомі вибухові речовини.

Про це в ефірі Суспільне Студія повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

"Це новий вид атаки, до цього такого росіяни не застосовували. Поки фахівці розбираються, що то були за вибухові речовини. На щастя, жодна людина не зазнала поранень і жодна автівка не пошкоджена", - зауважив він.

Більше інформації щодо нового виду атак на Ніжин на цю мить не відомо.

