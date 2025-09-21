Новый вид атаки: оккупанты сбросили с дронов неизвестные взрывчатые вещества на Нежин, - мэр
19 сентября во время атаки войск РФ на Нежин Черниговской области на одну из центральных улиц города оккупанты сбросили с дронов неизвестные взрывчатые вещества.
Об этом в эфире Суспільне Студія сообщил городской голова Нежина Александр Кодола, информирует Цензор.НЕТ.
"Это новый вид атаки, до этого такого россияне не применяли. Пока специалисты разбираются, что это были за взрывчатые вещества. К счастью, ни один человек не получил ранений и ни одна машина не повреждена", - отметил он.
Больше информации относительно нового вида атак на Нежин на данный момент не известно.
Как сообщалось, враг повторно ударил по спасателям, когда те тушили пожар на объекте критической инфраструктуры в Нежинском районе.
+6 Oleksandr Valovyi
+1 Nika Vesela
+1 Yriii Yriii #538882
А він неминуче приходить!!
З 2014 року, орків здохло в Мирній Україні, уже без чогось, 2.000.000 *********в!! Московіти, про це знають!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
Як не дивно, у всіх у нас залишилися всі пальці на місці
«Я сів один раз на мотоцикл, газу дав, він у мене «козлом» угору полетів, перекинувся».
А щастя було так близько 😭
"На матері ху#ла владімір-старший одружився тільки через те, що викололо їй око. Батько російського диктатора страждав від нападів агресії і в молодості виколов вилами око своїй майбутній дружині."