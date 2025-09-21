Новый вид атаки: оккупанты сбросили с дронов неизвестные взрывчатые вещества на Нежин, - мэр

19 сентября во время атаки войск РФ на Нежин Черниговской области на одну из центральных улиц города оккупанты сбросили с дронов неизвестные взрывчатые вещества.

Об этом в эфире Суспільне Студія сообщил городской голова Нежина Александр Кодола, информирует Цензор.НЕТ.

"Это новый вид атаки, до этого такого россияне не применяли. Пока специалисты разбираются, что это были за взрывчатые вещества. К счастью, ни один человек не получил ранений и ни одна машина не повреждена", - отметил он.

Больше информации относительно нового вида атак на Нежин на данный момент не известно.

Как сообщалось, враг повторно ударил по спасателям, когда те тушили пожар на объекте критической инфраструктуры в Нежинском районе.