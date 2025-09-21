РУС
Новый вид атаки: оккупанты сбросили с дронов неизвестные взрывчатые вещества на Нежин, - мэр

Атака на Нежин 20 июля

19 сентября во время атаки войск РФ на Нежин Черниговской области на одну из центральных улиц города оккупанты сбросили с дронов неизвестные взрывчатые вещества.

Об этом в эфире Суспільне Студія сообщил городской голова Нежина Александр Кодола, информирует Цензор.НЕТ.

"Это новый вид атаки, до этого такого россияне не применяли. Пока специалисты разбираются, что это были за взрывчатые вещества. К счастью, ни один человек не получил ранений и ни одна машина не повреждена", - отметил он.

Больше информации относительно нового вида атак на Нежин на данный момент не известно.

Также читайте: Враг атаковал дронами Нежинщину, погибла женщина. В Черниговском районе 6 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

Как сообщалось, враг повторно ударил по спасателям, когда те тушили пожар на объекте критической инфраструктуры в Нежинском районе.

Автор: 

Нежин (82) обстрел (29627) Черниговская область (1271) Нежинский район (19)
+6
Казяться ********* в Україні, знають про свій кінець!
А він неминуче приходить!!
З 2014 року, орків здохло в Мирній Україні, уже без чогось, 2.000.000 *********в!! Московіти, про це знають!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
21.09.2025 15:07 Ответить
+1
А все тому, що небо Чернігівщини це «вільний вхід» для російських дронів.
показать весь комментарий
21.09.2025 15:04 Ответить
+1
Путіна ледь не придавило мотоциклом

«Я сів один раз на мотоцикл, газу дав, він у мене «козлом» угору полетів, перекинувся».

А щастя було так близько 😭
показать весь комментарий
21.09.2025 15:22 Ответить
Саньок, де ти був, в запої? Не рубай з плеча - опохмелись, закуси, тоді вже сідай за клавіатуру
показать весь комментарий
21.09.2025 15:27 Ответить
https://t.me/voynareal/122519 Відео
показать весь комментарий
21.09.2025 15:10 Ответить
взривпакети
показать весь комментарий
21.09.2025 15:13 Ответить
Ого як бахнуло. Я ледь з даху 16-ти етажки не навернувся. Треба терміново виділити мільярд гривень на встановлення составу вибухової речовини.
показать весь комментарий
21.09.2025 15:15 Ответить
люминева пудра + марганцовка
показать весь комментарий
21.09.2025 15:17 Ответить
Да ні!!!Люмінієва пудра+сурік ,де марганцівки стільки набрать,тим більше,що нема в продажі.Сурік у вільній продажі,хоть відро купляй.
показать весь комментарий
21.09.2025 15:28 Ответить
Колись продавали, ще пам'ятаю ті часи.
Як не дивно, у всіх у нас залишилися всі пальці на місці
показать весь комментарий
21.09.2025 15:44 Ответить
Теж цілий,тільки трішки глуховатим став
показать весь комментарий
21.09.2025 15:48 Ответить
А шо ти на даху робив? Кацапсячі дрони наводив?
показать весь комментарий
21.09.2025 15:21 Ответить
рахував
показать весь комментарий
21.09.2025 15:30 Ответить
Я ж написав "ледь". Тому нічого не робив. Глянув гуглмапу, найближча 16-ка за 3 км від мене. До речі я там квартирував і ключи від даху маю. Тому, якщо не вдягати труси і шкарпетки, добігу за 30 хвилин. Але цей грандіозний вибух не настільки впечатлив. Тож залишиться "ледь".
показать весь комментарий
21.09.2025 15:39 Ответить
Бомжував на даху?
показать весь комментарий
21.09.2025 15:53 Ответить
Все могло скластися інакше, але у кацапів все не як у людей:
"На матері ху#ла владімір-старший одружився тільки через те, що викололо їй око. Батько російського диктатора страждав від нападів агресії і в молодості виколов вилами око своїй майбутній дружині."
показать весь комментарий
21.09.2025 15:48 Ответить
full incest
показать весь комментарий
21.09.2025 16:04 Ответить
 
 