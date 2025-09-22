Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки та підприємство. ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли Нікопольщину й Синельниківщину з артилерії та дронами. Руйнувань зазнали житлові будинки й техніка, але обійшлося без жертв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
На Нікопольщині дісталося райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадам. По них росіяни застосовували важку артилерію й fpv-дрони.
Побиті 2 приватні будинки та господарська споруда. Також, за уточненою інформацією, через одну з вчорашніх атак у Нікополі понівечені п'ятиповерхівка та оселі місцевих.
Після опівночі по Покровській громаді Синельниківщини противник поцілив безпілотниками. Зайнялися літня кухня, гараж, вантажівка. Вогонь вирував на одному з підприємств. Знищено 6 машин, ще 3 пошкоджені. Потрощений приватний дім.
