Сутки в Донецкой области: из-за ударов РФ в Константиновке 4 человека погибли, в Доброполье повреждено предприятие. ФОТО
За прошедшие сутки, 21 сентября 2025 года, войска РФ обстреливали три района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
По данным ОГА, в Доброполье повреждено предприятие.
Краматорский район
В Лимане разрушены 2 дома, в Рубцах - дом и хозяйственная постройка; в Ямполе 2 человека ранены, повреждено авто. В Славянске поврежден дом. В Краматорске повреждены дом и админздание. В Левадном Александровской громады поврежден склад. В Райском Дружковской громады ранен человек, поврежден автомобиль. В Константиновке 4 человека погибли и 4 ранены, повреждены 9 частных домов, 7 многоэтажек, магазин, торговый центр, хозяйственная постройка и автомобиль.
Бахмутский район
В Северске повреждены 2 дома.
