Сутки в Донецкой области: из-за ударов РФ в Константиновке 4 человека погибли, в Доброполье повреждено предприятие. ФОТО

За прошедшие сутки, 21 сентября 2025 года, войска РФ обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

По данным ОГА, в Доброполье повреждено предприятие.

Краматорский район

В Лимане разрушены 2 дома, в Рубцах - дом и хозяйственная постройка; в Ямполе 2 человека ранены, повреждено авто. В Славянске поврежден дом. В Краматорске повреждены дом и админздание. В Левадном Александровской громады поврежден склад. В Райском Дружковской громады ранен человек, поврежден автомобиль. В Константиновке 4 человека погибли и 4 ранены, повреждены 9 частных домов, 7 многоэтажек, магазин, торговый центр, хозяйственная постройка и автомобиль.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома.