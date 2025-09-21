Утром оккупанты нанесли удар по Константиновке: один человек погиб, еще трое - ранены.. ФОТО

Сегодня утром Константиновка в Донецкой области снова оказалась под вражеским огнем, в результате чего есть погибший и раненые среди гражданского населения.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты обстреляли город из ствольной артиллерии и атаковали FPV-дроном.

В результате вражеских атак по месту жительства погиб один гражданский человек, получив ранения, несовместимые с жизнью.

Еще один человек был травмирован во время движения в автомобиле в результате удара беспилотника. Легковушка подверглась повреждениям.

В результате артиллерийского обстрела пострадали еще двое жителей города. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу в городе Дружковка.

Кроме человеческих жертв, зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

"Российские обстрелы продолжают представлять смертельную угрозу для мирного населения, ежедневно нанося новые разрушения. Серия вражеских ударов снова нанесла ущерб гражданской инфраструктуре города и подтвердила постоянную опасность для местных жителей", - подчеркнул начальник ГВА.