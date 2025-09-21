РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7415 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины Удары по Константиновке
256 0

Утром оккупанты нанесли удар по Константиновке: один человек погиб, еще трое - ранены.. ФОТО

Сегодня утром Константиновка в Донецкой области снова оказалась под вражеским огнем, в результате чего есть погибший и раненые среди гражданского населения.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты обстреляли город из ствольной артиллерии и атаковали FPV-дроном.

В результате вражеских атак по месту жительства погиб один гражданский человек, получив ранения, несовместимые с жизнью.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: один погибший, враг атаковал два района области. ФОТОрепортаж (дополнено)

Еще один человек был травмирован во время движения в автомобиле в результате удара беспилотника. Легковушка подверглась повреждениям.

Обстрел Константиновки 21 сентября

В результате артиллерийского обстрела пострадали еще двое жителей города. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу в городе Дружковка.

Также смотрите: Константиновка сегодня: разрушенные дома и местные жители в борьбе за выживание. ВИДЕО

Кроме человеческих жертв, зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Обстрел Константиновки 21 сентября

"Российские обстрелы продолжают представлять смертельную угрозу для мирного населения, ежедневно нанося новые разрушения. Серия вражеских ударов снова нанесла ущерб гражданской инфраструктуре города и подтвердила постоянную опасность для местных жителей", - подчеркнул начальник ГВА.

Автор: 

обстрел (29627) Донецкая область (10819) Краматорский район (710) Константиновка (1930)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 