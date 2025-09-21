Вранці окупанти вдарили по Костянтинівці: двоє людей загинули, ще троє - поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні зранку Костянтинівка в Донецькій області знову опинилася під ворожим вогнем, унаслідок чого є загиблий та поранені серед цивільного населення.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії та атакували FPV-дроном.

Унаслідок ворожих атак за місцем проживання загинула одна цивільна особа, діставши поранення, несумісні з життям.

Ще одна людина була травмована під час руху в автомобілі внаслідок удару безпілотника. Легковик зазнав пошкоджень.

У результаті артилерійського обстрілу постраждали ще двоє мешканців міста. Вони самостійно звернулися по медичну допомогу до лікарні в місті Дружківка.

Окрім людських жертв, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

"Російські обстріли й надалі становлять смертельну загрозу для мирного населення, щодня завдаючи нових руйнувань. Серія ворожих ударів знову завдала шкоди цивільній інфраструктурі міста та підтвердила постійну небезпеку для місцевих жителів", - наголосив начальник МВА.

Оновлена інформація

Пізніше Горбунов написав, що надійшла інформація про чергові ворожі обстріли м. Костянтинівка.

Російські війська завдали удару по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Смерч". Зафіксовано пошкодження трьох фасадів багатоповерхових будинків, фасаду магазину та торговельного центру.

Також здійснено авіаудар керованою авіабомбою ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок цього пошкоджено фасад багатоквартирного будинку.

Окрім цього, ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по житлових кварталах міста. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, яка дістала поранення, несумісні з життям, у власному помешканні.



