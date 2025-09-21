Доба на Донеччині: один загиблий, ворог атакував два райони області. ФОТОрепортаж (доповнено)

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по Покровському та Краматорському районах Донецької області, внаслідок чого є загиблий та руйнування.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 21 вересня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську загинула людина.

Краматорський район

У Софіївці Олександрівської громади пошкоджено 2 підприємства. У Дружківці пошкоджено 3 будинки і 2 адмінбудівлі, в Олексієво-Дружківці - лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків, гараж і господарчу споруду.



Зазначається, що загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 212 людей, зокрема 50 дітей.

За даними ГУ Нацполіції в Донецькій області, унаслідок російських атак руйнувань зазнали 16 цивільних об’єктів, з них 10 житлових будинків.

Крім того, сьогодні вночі росія вдарила БПЛА "Герань-2" по селу Софіївка Краматорського району – руйнувань зазнали нежитлові приміщення.













