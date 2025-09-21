Сутки в Донецкой области: один погибший, враг атаковал два района области. ФОТОрепортаж (дополнено)
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по Покровскому и Краматорскому районам Донецкой области, в результате чего есть погибший и разрушения.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 21 сентября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Покровске погиб человек.
Краматорский район
В Софиевке Александровской громады повреждены 2 предприятия. В Дружковке повреждены 3 дома и 2 админздания, в Алексеево-Дружковке - линия электропередач. В Константиновке повреждены 5 частных домов, гараж и хозяйственная постройка.
Отмечается, что всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 212 человек, в том числе 50 детей.
По данным ГУ Нацполиции в Донецкой области, в результате российских атак разрушениям подверглись 16 гражданских объектов, из них 10 жилых домов.
Кроме того, сегодня ночью россия ударила БПЛА "Герань-2" по селу Софиевка Краматорского района – разрушениям подверглись нежилые помещения.
