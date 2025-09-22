Доба на Донеччині: через удари РФ у Костянтинівці 4 людини загинули, у Добропіллі пошкоджено підприємство. ФОТО

Минулої доби, 21 вересня 2025 року, війська РФ обстрілювали три райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

За даними ОВА, у Добропіллі пошкоджено підприємство.

Краматорський район

У Лимані зруйновано 2 будинки, у Рубцях - будинок і господарчу споруду; у Ямполі 2 людини поранені, пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Левадному Олександрівської громади пошкоджено склад. У Райському Дружківської громади поранено людину, пошкоджено автівку. У Костянтинівці 4 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, крамницю, торговельний центр, господарчу споруду і автівку.

Також читайте: Вранці окупанти вдарили по Костянтинівці: двоє людей загинули, ще троє - поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.