РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10106 посетителей онлайн
Новости Фото Индустрия дронов
1 569 4

Россияне переделали ударный БПЛА "Молния" в дрон-матку, - военный. ФОТОрепортаж

Индустрия дронов

Российские военные переделали дрон-камикадзе "Молния" в дрон-матку, который способен перевозить другие БпЛА типа FPV.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.

Военный сказал, что вместо боевой части стоят усиленные аккумуляторы.

"Что отличает нас в плане БПЛА от противника. У нас десятки типов бортов самого разного назначения. У них базовый дипстрайк Шахед и базовое массовое дешевое крыло Молния.

И с тем, и с другим они проводят эксперименты по назначению, управлению и применению", - отметил он.

Читайте: Уничтожены огромные запасы БпЛА и боеприпасов рашистов на оккупированной Луганщине, - Генштаб ВСУ

РФ переделала БПЛА Молния в дрон-матку
РФ переделала БПЛА Молния в дрон-матку
РФ переделала БПЛА Молния в дрон-матку
РФ переделала БПЛА Молния в дрон-матку
РФ переделала БПЛА Молния в дрон-матку
РФ переделала БПЛА Молния в дрон-матку

Автор: 

беспилотник (4289) дроны (4743)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це фото наше трофейного? бо на фото берці то наші... чи підар десь намородерив гнида...
показать весь комментарий
22.09.2025 13:53 Ответить
Скотч гівно і палиця. По таких НАТО стріляло ракетами AIM-120 вартістю від 1,3 до 2,7 мільйона доларів. Стріляли невдало. Заходу треба переглянути всю військову концепцію.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:07 Ответить
зате в нас є розовий фламинго та паляниця.....ну може і немає але президент брехати не буде...
показать весь комментарий
22.09.2025 14:11 Ответить
З гівна та палок, але буде сіяти біду в прифронтових районах.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:20 Ответить
 
 