Россияне переделали ударный БПЛА "Молния" в дрон-матку, - военный. ФОТОрепортаж

Индустрия дронов

Российские военные переделали дрон-камикадзе "Молния" в дрон-матку, который способен перевозить другие БпЛА типа FPV.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.

Военный сказал, что вместо боевой части стоят усиленные аккумуляторы.

"Что отличает нас в плане БПЛА от противника. У нас десятки типов бортов самого разного назначения. У них базовый дипстрайк Шахед и базовое массовое дешевое крыло Молния.



И с тем, и с другим они проводят эксперименты по назначению, управлению и применению", - отметил он.

