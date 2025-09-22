УКР
Росіяни переробили ударний БПЛА "Молнія" на дрон-матку, - військовий. ФОТОрепортаж

Індустрія дронів

Російські військові переробили дрон-камікадзе "Молнія" на дрон-матку, який здатен перевозити інші БпЛА типу FPV.

Про це повідомив фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.

Військовий сказав, що замість бойової частини стоять посилені акумулятори.

"Що відрізняє нас у плані БПЛА від противника. У нас десятки типів бортів найрізноманітнішого призначення. У них базовий дипстрайк Шахед і базове масове дешеве крило Молния.

І з тим, і з іншим вони проводять експерименти щодо призначення, управління та застосування", - зазначив він.

Читайте: Знищено величезні запаси БпЛА та боєпарипасів рашистів на окупованій Луганщині, - Генштаб ЗСУ

РФ переробила БпЛА Молнія на дрон-матку
