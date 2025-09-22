$6,5 тыс. за несообщение о факте СОЧ: заблокирована коррупционная схема в Хмельницкой области. ФОТО

Хмельницкие полицейские заблокировали очередную коррупционную схему, горожанин требовал 6 500 долларов за несообщение о факте СОЧ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГСЗ Нацполиции.

Как отмечается, 48-летний хмельничанин, ссылаясь на якобы на свои связи в региональной ВСП, гарантировал положительно решить этот вопрос. В частности, неинформирование правоохранительные органы о факте СОЧ и восстановление на службе без каких-либо последствий.

Оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области, следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ задержали дельца после получения им 6 500 долларов в порядке статьи 208 УПК Украины.

Задержанному сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей