УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10595 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники СЗЧ в ЗСУ
679 1

$6,5 тис. за неповідомлення про факт СЗЧ: заблоковано корупційну схему на Хмельниччині. ФОТО

Хмельницькі поліцейські заблокували чергову корупційну схему, містянин вимагав 6 500 доларів за неповідомлення про факт СЗЧ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ДСЗ Нацполіції.

Як зазначається, 48-річний хмельничанин, посилаючись на нібито на свої зв’язки у регіональній ВСП, гарантував позитивно розв'язати це питання. Зокрема, неінформування правоохоронні органи про факт СЗЧ та поновлення на службі без будь-яких наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїнів ремонтного батальйону 125 бригади переводять у штурмовий підрозділ. Вони збираються масово піти в СЗЧ

хабар за ухилення від служби
хабар за ухилення від служби
хабар за ухилення від служби

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ затримали ділка після одержання ним 6 500 доларів у порядку статті 208 КПК України.

Затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вар

Автор: 

хабар (4789) СЗЧ (102) Хмельницька область (1022)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки в сзч пішло просто так, безкоштовно? Десятки тисяч людей! От собі отакі щури тилові кусають лікті скільки лаве упущено.
показати весь коментар
22.09.2025 15:48 Відповісти
 
 