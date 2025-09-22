$6,5 тис. за неповідомлення про факт СЗЧ: заблоковано корупційну схему на Хмельниччині. ФОТО

Хмельницькі поліцейські заблокували чергову корупційну схему, містянин вимагав 6 500 доларів за неповідомлення про факт СЗЧ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ДСЗ Нацполіції.

Як зазначається, 48-річний хмельничанин, посилаючись на нібито на свої зв’язки у регіональній ВСП, гарантував позитивно розв'язати це питання. Зокрема, неінформування правоохоронні органи про факт СЗЧ та поновлення на службі без будь-яких наслідків.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ затримали ділка після одержання ним 6 500 доларів у порядку статті 208 КПК України.

Затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вар