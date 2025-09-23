РУС
Спасатели ликвидируют последствия дроновой атаки в Кировоградской области. ФОТОрепортаж

Ночью 23 сентября враг нанес очередной удар по Кировоградщине.

Как информирует Цензор.НЕТоб этом сообщает ГСЧС Украины.

В результате атаки БпЛА возник пожар на объекте инфраструктуры в одном из районов Кировоградской области. О пострадавших информация не поступала.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Пожар локализован.

От ГУ ГСЧС в области привлечены 28 спасателей и 6 единиц техники.

Читайте также: Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области: задерживается ряд поездов

