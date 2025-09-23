Рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж
Вночі 23 вересня ворог завдав чергового удару по Кіровоградщині
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
Внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на об’єкті інфраструктури в одному з районів Кіровоградської області. Про постраждалих інформація не надходила.
На місці події працюють усі екстрені служби. Наразі пожежу локалізовано.
Від ГУ ДСНС в області залучено 28 рятувальників та 6 одиниць техніки.
