Оккупанты били по Харьковщине: погибла женщина, также повреждены дома, автомобили и электросети. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрела в городе Купянск погибла 65-летняя женщина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: ракету, КАБ, БпЛА типа "Герань-2" и "Молния", fpv-дроны.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Харьковском районе поврежден автомобиль, в Богодуховском повреждены 2 частных дома, электросети, частный дом.
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 85 человек, осталось 14 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 3925 человек.
