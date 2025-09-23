РУС
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
Оккупанты били по Харьковщине: погибла женщина, также повреждены дома, автомобили и электросети. ФОТОрепортаж

Оккупанты били по Харьковской области: погибла женщина

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрела в городе Купянск погибла 65-летняя женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: ракету, КАБ, БпЛА типа "Герань-2" и "Молния", fpv-дроны.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Харьковском районе поврежден автомобиль, в Богодуховском повреждены 2 частных дома, электросети, частный дом.

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 85 человек, осталось 14 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 3925 человек.

обстріл Харківщини
Читайте: Один человек погиб вследствие российских ударов по Харьковщине

армия РФ (20627) Синегубов Олег (563) Харьковская область (1619)
