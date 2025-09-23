Окупанти били по Харківщині: загинула жінка, також пошкоджені будинки, автівки та електромережі. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в місті Куп'янськ загинула 65-річна жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: ракету, КАБ, БпЛА типу "Герань-2" і "Молнія", fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Харківському районі пошкоджено автомобіль, у Богодухівському пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі, приватний будинок.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 85 людей, залишилося 14 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 3925 людей.
