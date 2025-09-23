Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Нью-Йорке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Постоянном представительстве Украины при ООН президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил за поддержку и постоянные молитвы за Украину, отметив усилия Патриарха в защите интересов нашей страны. Во время разговора стороны обсудили деструктивное влияние российской церкви и необходимость совместного противодействия.

Зеленский проинформировал о защите религиозной свободы в Украине, отметив отсутствие притеснений и неприемлемость связей с государством-агрессором. Вселенский Патриарх заверил в поддержке со стороны Константинополя.





Также стороны коснулись вопросов дипломатии. Варфоломей рассказал о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом, а Зеленский поделился деталями сотрудничества с американской командой. Отдельно обсудили пути достижения мира.

Президент пригласил Вселенского Патриарха посетить Украину. В ответ Варфоломей пригласил Зеленского во Вселенский Патриархат.

