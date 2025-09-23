РУС
Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Нью-Йорке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Постоянном представительстве Украины при ООН президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил за поддержку и постоянные молитвы за Украину, отметив усилия Патриарха в защите интересов нашей страны. Во время разговора стороны обсудили деструктивное влияние российской церкви и необходимость совместного противодействия.

Зеленский проинформировал о защите религиозной свободы в Украине, отметив отсутствие притеснений и неприемлемость связей с государством-агрессором. Вселенский Патриарх заверил в поддержке со стороны Константинополя.

Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем
Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем

Также стороны коснулись вопросов дипломатии. Варфоломей рассказал о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом, а Зеленский поделился деталями сотрудничества с американской командой. Отдельно обсудили пути достижения мира.

Президент пригласил Вселенского Патриарха посетить Украину. В ответ Варфоломей пригласил Зеленского во Вселенский Патриархат.

Варфоломей (240) Зеленский Владимир (21993)
+4
О, приїхало до того, хто нам дав Томос, а воно висміювало цю подію перед зрадниками даунбаса і в догоду кацапам, називаючи його термосом. До цього часу прикриває своїх основних виборців - прихильників московської УПЦ МП. Чи приїхав просити Термос для УПЦ МП?
23.09.2025 10:39
+4
Про "термос - томос"з Варфоломейом не жартував? Покруч...
23.09.2025 10:44
+2
навіщо цей хряк умєров там, чи індульгєнцію татарин у Варфоломея надумав просити за вкрадені кошти та 100500 хат в Штатах?
23.09.2025 10:36
навіщо цей хряк умєров там, чи індульгєнцію татарин у Варфоломея надумав просити за вкрадені кошти та 100500 хат в Штатах?
23.09.2025 10:36
Фамилия у еврея не обязательно должна быть РАБИНОВИЧ
У еврея может быть фамилия - Умеров
Может быть фамилия - Ермак
И даже - Федоров
Но все эти люди - евреи.....
23.09.2025 11:19
И не стыдно? После Порошенки руку жать)
23.09.2025 10:38
Говорив про термос?
23.09.2025 10:38
Лицемірство у зеленського, це його генетика!
23.09.2025 11:03
А де ти бачив не лицемірного політика?
Або аби насрати на гілці?
23.09.2025 11:14
О, приїхало до того, хто нам дав Томос, а воно висміювало цю подію перед зрадниками даунбаса і в догоду кацапам, називаючи його термосом. До цього часу прикриває своїх основних виборців - прихильників московської УПЦ МП. Чи приїхав просити Термос для УПЦ МП?
23.09.2025 10:39
Про "термос - томос"з Варфоломейом не жартував? Покруч...
23.09.2025 10:44
Вован захотів води із Термоса?
23.09.2025 10:48
Термос зєленському Варфоломей подарував? Чи може пояснив криворагульному різницю між Томасом,отриманим Порошенко,і термосом,який бажав зєленський?
23.09.2025 10:51
Цинічна брехлива потвора... Спочатку паскудило Томос, підіграючи москальській пропаганді, а тепер селфіться з Варфоломеєм, який дав Томос Україні. Це ж треба було цю падлоту без принципів, без совісті, без будь якої вихованості, наобирати замість українського президента... ППЦ, немає слів.
23.09.2025 10:52
 
 