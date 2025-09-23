Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Нью-Йорку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Постійному представництві України при ООН президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував за підтримку та постійні молитви за Україну, відзначивши зусилля Патріарха у захисті інтересів нашої країни. Під час розмови сторони обговорили деструктивний вплив російської церкви та необхідність спільної протидії.

Зеленський поінформував про захист релігійної свободи в Україні, наголосивши на відсутності утисків та неприйнятності зв’язків із державою-агресоркою. Вселенський Патріарх запевнив у підтримці з боку Константинополя.





Також сторони торкнулися питань дипломатії. Варфоломій розповів про свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а Зеленський поділився деталями співпраці з американською командою. Окремо обговорили шляхи досягнення миру.

Президент запросив Вселенського Патріарха відвідати Україну. У відповідь Варфоломій запросив Зеленського до Вселенського Патріархату.

