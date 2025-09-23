УКР
Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Нью-Йорку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Постійному представництві України при ООН президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував за підтримку та постійні молитви за Україну, відзначивши зусилля Патріарха у захисті інтересів нашої країни. Під час розмови сторони обговорили деструктивний вплив російської церкви та необхідність спільної протидії.

Зеленський поінформував про захист релігійної свободи в Україні, наголосивши на відсутності утисків та неприйнятності зв’язків із державою-агресоркою. Вселенський Патріарх запевнив у підтримці з боку Константинополя.

Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм
Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм

Також сторони торкнулися питань дипломатії. Варфоломій розповів про свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а Зеленський поділився деталями співпраці з американською командою. Окремо обговорили шляхи досягнення миру.

Президент запросив Вселенського Патріарха відвідати Україну. У відповідь Варфоломій запросив Зеленського до Вселенського Патріархату.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Келлогом у Нью-Йорку. ВIДЕО

+12
Про "термос - томос"з Варфоломейом не жартував? Покруч...
показати весь коментар
23.09.2025 10:44 Відповісти
+11
Говорив про термос?
показати весь коментар
23.09.2025 10:38 Відповісти
+10
О, приїхало до того, хто нам дав Томос, а воно висміювало цю подію перед зрадниками даунбаса і в догоду кацапам, називаючи його термосом. До цього часу прикриває своїх основних виборців - прихильників московської УПЦ МП. Чи приїхав просити Термос для УПЦ МП?
показати весь коментар
23.09.2025 10:39 Відповісти
навіщо цей хряк умєров там, чи індульгєнцію татарин у Варфоломея надумав просити за вкрадені кошти та 100500 хат в Штатах?
показати весь коментар
23.09.2025 10:36 Відповісти
Фамилия у еврея не обязательно должна быть РАБИНОВИЧ
У еврея может быть фамилия - Умеров
Может быть фамилия - Ермак
И даже - Федоров
Но все эти люди - евреи.....
показати весь коментар
23.09.2025 11:19 Відповісти
І що ? Я навіть думаю, що для України добре, що під час такої важкої, виснажливої і екзистенційної війни у нас президент єврей. Євреї фаталісти - це їхня національна риса. І якщо Президент прийняв рішення боротися, то він буде боротися до кінця. До Перемоги. Це дуже добре. Хоча початок війни відверто профукали.
показати весь коментар
23.09.2025 12:10 Відповісти
Наш президент - ПОЦ!!!!!
Это ГОЛДА МЕИР была еврейкой
А такой как Зеленский - это позор для великой нации
показати весь коментар
23.09.2025 12:15 Відповісти
Говорив про термос?
показати весь коментар
23.09.2025 10:38 Відповісти
Лицемірство у зеленського, це його генетика!
показати весь коментар
23.09.2025 11:03 Відповісти
О, приїхало до того, хто нам дав Томос, а воно висміювало цю подію перед зрадниками даунбаса і в догоду кацапам, називаючи його термосом. До цього часу прикриває своїх основних виборців - прихильників московської УПЦ МП. Чи приїхав просити Термос для УПЦ МП?
показати весь коментар
23.09.2025 10:39 Відповісти
Про "термос - томос"з Варфоломейом не жартував? Покруч...
показати весь коментар
23.09.2025 10:44 Відповісти
Вован захотів води із Термоса?
показати весь коментар
23.09.2025 10:48 Відповісти
Термос зєленському Варфоломей подарував? Чи може пояснив криворагульному різницю між Томасом,отриманим Порошенко,і термосом,який бажав зєленський?
показати весь коментар
23.09.2025 10:51 Відповісти
Цинічна брехлива потвора... Спочатку паскудило Томос, підіграючи москальській пропаганді, а тепер селфіться з Варфоломеєм, який дав Томос Україні. Це ж треба було цю падлоту без принципів, без совісті, без будь якої вихованості, наобирати замість українського президента... ППЦ, немає слів.
показати весь коментар
23.09.2025 10:52 Відповісти
А ПРО ТОМОС КТО ШУТИЛ !?)
показати весь коментар
23.09.2025 11:24 Відповісти
Армія, Мова, Віра - дійшло нарешті до більшості. Це добре. Погано тільки що такою високою ціною.
показати весь коментар
23.09.2025 12:06 Відповісти
про ТЕРМОС жартував? номер з роялем показував?
показати весь коментар
23.09.2025 12:41 Відповісти
Поки клоун гастролює з скумбрією Українці в концтаборі під шахедами
показати весь коментар
23.09.2025 13:24 Відповісти
мо покаявся?
показати весь коментар
23.09.2025 13:45 Відповісти
 
 