Рашисты ударили FPV-дроном по дому в Никополе: погибла женщина, возник пожар. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали FPV-дроном жилой дом в Никополе на Днепропетровщине, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Погибшая - 70 летняя женщина.

"Еще одна 47-летняя местная жительница получила осколочные ранения. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно.

В результате атаки загорелся частный дом", - говорится в сообщении.

Читайте: В течение дня рашисты атаковали три района Днепропетровщины: пострадали два человека, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж

РФ ударила FPV-дроном по дому в Никополе. Погибла женщина.

обстрел (29653) Никополь (1191) fvp-дрон (209) Днепропетровская область (4479) Никопольский район (445)
