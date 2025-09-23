Рашисты ударили FPV-дроном по дому в Никополе: погибла женщина, возник пожар. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали FPV-дроном жилой дом в Никополе на Днепропетровщине, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Погибшая - 70 летняя женщина.

"Еще одна 47-летняя местная жительница получила осколочные ранения. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно.



В результате атаки загорелся частный дом", - говорится в сообщении.

Читайте: В течение дня рашисты атаковали три района Днепропетровщины: пострадали два человека, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж





