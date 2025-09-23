Рашисты ударили FPV-дроном по дому в Никополе: погибла женщина, возник пожар. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали FPV-дроном жилой дом в Никополе на Днепропетровщине, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Погибшая - 70 летняя женщина.
"Еще одна 47-летняя местная жительница получила осколочные ранения. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно.
В результате атаки загорелся частный дом", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий23.09.2025 14:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль