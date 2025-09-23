Рашисти вдарили FPV-дроном по будинку в Нікополі: загинула жінка, виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували FPV-дроном житловий будинок у Нікополі на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Загибла - 70 річна жінка.
"Ще одна 47-річна місцева мешканка отримала осколкові поранення. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно.
Внаслідок атаки зайнявся приватний будинок", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар23.09.2025 14:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль