Рашисти вдарили FPV-дроном по будинку в Нікополі: загинула жінка, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували FPV-дроном житловий будинок у Нікополі на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Загибла - 70 річна жінка.

"Ще одна 47-річна місцева мешканка отримала осколкові поранення. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок атаки зайнявся приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Впродовж дня рашисти атакували три райони Дніпропетровщини: постраждали дві людини, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

РФ вдарила FPV-дроном по будинку в Нікополі. Загинула жінка.

обстріл (31008) Нікополь (1359) fpv-дрон (214) Дніпропетровська область (4274) Нікопольський район (448)
