РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7964 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Никопольщины Обстрелы Днепропетровщины
37 0

Один человек погиб, двое пострадали в результате российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне более сорока раз обстреливали Днепропетровскую область в течение дня.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В Никополе за медицинской помощью обратились еще две пострадавшие женщины 86 и 55 лет. Их состояние удовлетворительное, восстанавливаться будут дома. В целом, сегодня на Никопольщине одна жительница погибла и три получили ранения", - написал он.

Кроме районного центра пострадали Покровская, Червоногригорьевская, Мировская, Марганецкая громады. Агрессор применял дроны и открывал огонь из артиллерии.

Горели частные дома, их повреждено около десятка. Разбиты также многоэтажка, гаражи, легковые авто и микроавтобус.

Российские обстрелы Днепропетровской области

Читайте: Рашисты ударили FPV-дроном по дому в Никополе: погибла женщина, возник пожар. ФОТОрепортаж

Поцелил беспилотником агрессор и по Межевской громаде Синельниковского района. Загорелся частный дом.

Российские обстрелы Никопольщина

Российские обстрелы Никопольщина

Автор: 

обстрел (29670) жертвы (2180) Днепропетровская область (4483) Никопольский район (445) Синельниковский район (254) война в Украине (6239)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 