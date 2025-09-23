Один человек погиб, двое пострадали в результате российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА. ФОТОрепортаж
Россияне более сорока раз обстреливали Днепропетровскую область в течение дня.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В Никополе за медицинской помощью обратились еще две пострадавшие женщины 86 и 55 лет. Их состояние удовлетворительное, восстанавливаться будут дома. В целом, сегодня на Никопольщине одна жительница погибла и три получили ранения", - написал он.
Кроме районного центра пострадали Покровская, Червоногригорьевская, Мировская, Марганецкая громады. Агрессор применял дроны и открывал огонь из артиллерии.
Горели частные дома, их повреждено около десятка. Разбиты также многоэтажка, гаражи, легковые авто и микроавтобус.
Поцелил беспилотником агрессор и по Межевской громаде Синельниковского района. Загорелся частный дом.
