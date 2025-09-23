Одна людина загинула, двоє постраждали внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни понад сорок разів обстрілювали Дніпропетровщину протягом дня.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Нікополі по медичну допомогу звернулись ще дві постраждалі жінки 86 і 55 років. Їхній стан задовільний, відновлюватися будуть вдома. Тож загалом сьогодні на Нікопольщині одна мешканка загинула і три отримали поранення", - написав він.

Окрім районного центру потерпали Покровська, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Агресор застосовував дрони й відкривав вогонь з артилерії.

Горіли приватні будинки, їх пошкоджено майже десяток. Потрощені також багатоповерхівка, гаражі, легкові авто й мікроавтобус.

Поцілив безпілотником агресор і по Межівській громаді Синельниківського району. Зайнялась приватна оселя.