На Житомирщине раскрыта незаконная добыча песка: ущерб окружающей среде составляет 68 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

На Житомирщине разоблачена незаконная добыча песка: ущерб окружающей среде составляет более 68 миллионов гривен.

Как установили экологические прокуроры, 34-летний руководитель одного из обществ на Житомирщине организовал незаконную добычу полезного ископаемого местного значения, информирует Цензор.НЕТ.

В течение 2024 года, не имея специальных разрешений на добычу полезных ископаемых и пользование недрами, предприятием незаконно добыто 68 745 кубометров песка.

Руководителю сообщено о подозрении - незаконное пользование недрами.

Офис Генпрокурора (2644) Житомирская область (1438)
Вони все розрівняють, та трохи зачєкають щоб усе уляглося, й знову продовжать видобуток.
24.09.2025 16:20 Ответить
 
 