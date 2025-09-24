На Житомирщине раскрыта незаконная добыча песка: ущерб окружающей среде составляет 68 миллионов гривен. ФОТОрепортаж
На Житомирщине разоблачена незаконная добыча песка: ущерб окружающей среде составляет более 68 миллионов гривен.
Как установили экологические прокуроры, 34-летний руководитель одного из обществ на Житомирщине организовал незаконную добычу полезного ископаемого местного значения, информирует Цензор.НЕТ.
В течение 2024 года, не имея специальных разрешений на добычу полезных ископаемых и пользование недрами, предприятием незаконно добыто 68 745 кубометров песка.
Руководителю сообщено о подозрении - незаконное пользование недрами.
