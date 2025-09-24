УКР
На Житомирщині викрито незаконний видобуток піску: збитки довкіллю становлять 68 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

На Житомирщині викрито незаконний видобуток піску: збитки довкіллю становлять понад 68 мільйонів гривень.

Як встановили екологічні прокурори, 34-річний керівник одного з товариств на Житомирщині організував незаконний видобуток корисної копалини місцевого значення, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж 2024 року, не маючи спеціальних дозволів на видобування корисних копалин та користування надрами, підприємством незаконно видобуто 68 745 кубометрів піску.

Керівнику повідомлено про підозру – незаконне користування надрами.

Вони все розрівняють, та трохи зачєкають щоб усе уляглося, й знову продовжать видобуток.
