Разокрали государственный газ на сумму более 138 млн грн: разоблачены два экс-руководителя газораспределительной компании. ФОТО

Двум экс-руководителям газораспределительной компании, которые разворовали государственный газ на более 138 миллионов гривен, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские совместно с СБУ разоблачили двух бывших руководителей частной компании, которые в течение июня - ноября 2023 года незаконно отобрали более 6,7 миллиона кубометров газа из государственной газотранспортной системы. Сумма убытков - более 138 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее о подозрении уже сообщили одному из бывших председателей правления этой компании, действия которого нанесли государству более 251 миллион гривен убытков.

Установлено, что после прекращения сотрудничества с государственным поставщиком из-за задолженности за приобретенное сырье должностные лица продолжили несанкционированный отбор газа, прикрываясь "исключительными обстоятельствами" и потребностями предприятия.



Во время обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях изъята финансовая документация, телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

В частности, двум экс-руководителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.



Сейчас продолжается досудебное расследование.