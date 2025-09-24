РУС
Разокрали государственный газ на сумму более 138 млн грн: разоблачены два экс-руководителя газораспределительной компании. ФОТО

Двум экс-руководителям газораспределительной компании, которые разворовали государственный газ на более 138 миллионов гривен, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские совместно с СБУ разоблачили двух бывших руководителей частной компании, которые в течение июня - ноября 2023 года незаконно отобрали более 6,7 миллиона кубометров газа из государственной газотранспортной системы. Сумма убытков - более 138 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее о подозрении уже сообщили одному из бывших председателей правления этой компании, действия которого нанесли государству более 251 миллион гривен убытков.

Также читайте: Украине понадобится еще $1 миллиард на импорт газа к зиме, - Reuters

Хищение газа

Установлено, что после прекращения сотрудничества с государственным поставщиком из-за задолженности за приобретенное сырье должностные лица продолжили несанкционированный отбор газа, прикрываясь "исключительными обстоятельствами" и потребностями предприятия.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях изъята финансовая документация, телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Также смотрите: Схему хищения государственного газа на 251 млн грн разоблачили в Черкасской области, - СБУ. ФОТО

В частности, двум экс-руководителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Хищение газа

Присмоктались до труби - непогана в них тяга
24.09.2025 19:03 Ответить
газом на базарі торгували?
24.09.2025 19:03 Ответить
Москва -Кремль -Козиру "Темник- нова тактика." Розкривати розкривати - розкивати корупцію . Дати виборцям та лідерам країн Партнерів України повну картину , куди й як йдуть в сраку рейтинги влади Європи ... Захитит себе не можуть, соціалку ЄС зменшують типу заради міцності НАТО а виходить ПШИК!!! То наступні вибори виграють точно УЛЬТРА-ПРАВІ, а війне ще не закінчиться ...
24.09.2025 19:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JfFZhY07Zjk

Владімір Владіміровіч вазміте украіну к себе ну хоть за долгі...
24.09.2025 19:11 Ответить
6,7 мільйона кубометрів газу по 8 грн/куб буде 138 мільйонів гривень ?
24.09.2025 19:07 Ответить
Це для населення ціна 8 грн. - для бізнесу значно вища!!!
24.09.2025 20:10 Ответить
1. Добре, що нинішня влада ловить таких і пред'являє їм підозри. І вони вже не викрутяться
2. Всі ці розкрадання державного газу йде за схемами попередників. Хоча нам обіцяли жити по новому. Напевно, малось на увазі це не нам так жити, а їм.
24.09.2025 19:08 Ответить
По 20 грн за куб.
24.09.2025 19:13 Ответить
То всьо Кобалєв з Порлшенком.
24.09.2025 20:42 Ответить
 
 