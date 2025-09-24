Разокрали государственный газ на сумму более 138 млн грн: разоблачены два экс-руководителя газораспределительной компании. ФОТО
Двум экс-руководителям газораспределительной компании, которые разворовали государственный газ на более 138 миллионов гривен, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Полицейские совместно с СБУ разоблачили двух бывших руководителей частной компании, которые в течение июня - ноября 2023 года незаконно отобрали более 6,7 миллиона кубометров газа из государственной газотранспортной системы. Сумма убытков - более 138 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ранее о подозрении уже сообщили одному из бывших председателей правления этой компании, действия которого нанесли государству более 251 миллион гривен убытков.
Установлено, что после прекращения сотрудничества с государственным поставщиком из-за задолженности за приобретенное сырье должностные лица продолжили несанкционированный отбор газа, прикрываясь "исключительными обстоятельствами" и потребностями предприятия.
Во время обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях изъята финансовая документация, телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.
В частности, двум экс-руководителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Владімір Владіміровіч вазміте украіну к себе ну хоть за долгі...
2. Всі ці розкрадання державного газу йде за схемами попередників. Хоча нам обіцяли жити по новому. Напевно, малось на увазі це не нам так жити, а їм.