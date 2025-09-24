Розікрали державний газ на понад 138 млн грн: викрито двох екскерівників газорозподільної компанії. ФОТО
Двом екскерівникам газорозподільної компанії, які розікрали державний газ на понад 138 мільйонів гривень, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
"Поліцейські спільно з СБУ викрили двох колишніх керівників приватної компанії, які упродовж червня – листопада 2023 року незаконно відібрали понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи. Сума збитків – понад 138 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, раніше про підозру вже повідомили одному з колишніх голів правління цієї компанії, дії якого завдали державі понад 251 мільйон гривень збитків.
Встановлено, що після припинення співпраці з державним постачальником через заборгованість за придбану сировину посадовці продовжили несанкціонований відбір газу, прикриваючись "винятковими обставинами" та потребами підприємства.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісних приміщеннях вилучено фінансову документацію, телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Так, двом екскерівникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
Нині триває досудове розслідування.
Владімір Владіміровіч вазміте украіну к себе ну хоть за долгі...
2. Всі ці розкрадання державного газу йде за схемами попередників. Хоча нам обіцяли жити по новому. Напевно, малось на увазі це не нам так жити, а їм.