Команды Рубио и Лаврова провели встречу на полях Генассамблеи ООН

На полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча делегаций России и США во главе с главой МИД Сергеем Лавровым и Госсекретарем Марком Рубио.

Об этом написала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликовала фото встречи и подписала их: "Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США. Лица и обратная сторона протокольной съемки".

