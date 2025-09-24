РУС
Команды Рубио и Лаврова провели встречу на полях Генассамблеи ООН

На полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча делегаций России и США во главе с главой МИД Сергеем Лавровым и Госсекретарем Марком Рубио.

Об этом написала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликовала фото встречи и подписала их: "Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США. Лица и обратная сторона протокольной съемки".

Читайте: Болтон раскритиковал Рубио за отговорки относительно санкций против России: "Полная чушь. И это то, на что рассчитывает Путин"

Пост Захаровой

Лавров Сергей (2366) ООН (4255) Рубио Марко (288)
дві команда грали в більярд під столом
24.09.2025 20:25 Ответить
"Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке..." ©
24.09.2025 20:26 Ответить
чайком з полонієм вас ***** пригостив?
24.09.2025 20:29 Ответить
Прекрасне ПОЛЕ ООН, де можуть разом посрати поруч типу нерукапажатниє, якщо брати закони МОРАЛІ.
24.09.2025 20:38 Ответить
уявляєте пані рівень того 3.14здєца при якому ми живемо? і це ще ми полудурка рижого не чіпаємо.
24.09.2025 20:41 Ответить
"Дебилы, *****!" (с) - звично тихенько прокоментував Лавров результати зустрічі з Рубіо
24.09.2025 20:30 Ответить
Кажуть політологи , Рубіо розписав собі манеру поведінки- бути "трампішим за трампа", щоб стати реомендованим Доні можливим наступником ...
24.09.2025 20:42 Ответить
Два манкурта звісно проведуть дуже ефективну зустріч. При тому що один постійно жує овес з домішками кокаїну.
24.09.2025 20:45 Ответить
 
 