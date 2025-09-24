Команды Рубио и Лаврова провели встречу на полях Генассамблеи ООН
На полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча делегаций России и США во главе с главой МИД Сергеем Лавровым и Госсекретарем Марком Рубио.
Об этом написала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.
Она опубликовала фото встречи и подписала их: "Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США. Лица и обратная сторона протокольной съемки".
