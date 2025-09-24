Команди Рубіо та Лаврова провели зустріч на полях Генасамблеї ООН

На полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН відбулась зустріч делегацій Росії та США на чолі з главою МЗС Сергієм Лавровим та Держсекретарем Марком Рубіо.

Про це написала речниця російського МЗС Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала фото зустрічі та підписала їх: "Зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії та США. Обличчя та зворотний бік протокольної зйомки".

Читайте: Болтон розкритикував Рубіо за відмовки щодо санкцій проти Росії: "Повна нісенітниця. І це те, на що розраховує Путін"