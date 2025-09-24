УКР
Команди Рубіо та Лаврова провели зустріч на полях Генасамблеї ООН

На полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН відбулась зустріч делегацій Росії та США на чолі з главою МЗС Сергієм Лавровим та Держсекретарем Марком Рубіо.

Про це написала речниця російського МЗС Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала фото зустрічі та підписала їх: "Зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії та США. Обличчя та зворотний бік протокольної зйомки".

Читайте: Болтон розкритикував Рубіо за відмовки щодо санкцій проти Росії: "Повна нісенітниця. І це те, на що розраховує Путін"

Пост Захарової

Лавров Сергій (1652) ООН (3449) Рубіо Марко (297)
+3
Прекрасне ПОЛЕ ООН, де можуть разом посрати поруч типу нерукапажатниє, якщо брати закони МОРАЛІ.
24.09.2025 20:38 Відповісти
+3
уявляєте пані рівень того 3.14здєца при якому ми живемо? і це ще ми полудурка рижого не чіпаємо.
24.09.2025 20:41 Відповісти
+3
Американцы всеми силами помогают легитимизировать террористов.
24.09.2025 20:49 Відповісти
дві команда грали в більярд під столом
24.09.2025 20:25 Відповісти
"Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке..." ©
24.09.2025 20:26 Відповісти
чайком з полонієм вас ***** пригостив?
24.09.2025 20:29 Відповісти
Прекрасне ПОЛЕ ООН, де можуть разом посрати поруч типу нерукапажатниє, якщо брати закони МОРАЛІ.
24.09.2025 20:38 Відповісти
уявляєте пані рівень того 3.14здєца при якому ми живемо? і це ще ми полудурка рижого не чіпаємо.
24.09.2025 20:41 Відповісти
Я сама собі гадаю- наскільки вистачить вилизуання Трампові Королем? Чи це просто домовлялка з хлом, як довше продовжити рашці знищувати Україну громадянську ,вже енергетик у перед зимою, для знищення соціологічної думки в опитуваннях українців - не задаватися.
24.09.2025 20:49 Відповісти
почнемоз того,що в ***** є компромат не тільки на трампа а на нашого піськограя також. ось і думаємо.....
24.09.2025 20:52 Відповісти
А закінчимо тим , що нашому Кремль вибачить й надасть навіть притулок якщо він приведе, наприклад , Козака до влади.
24.09.2025 20:55 Відповісти
все можливо.
24.09.2025 20:57 Відповісти
Рубіо за день до цього групового фотовисеру виконував роль Віткоффа з Лавровим ... Чекаємо на кардинально нові від Трамапа ? Ну прямо якесь криваве КАМЕДІКЛАБ за сценарієм Кремля.
24.09.2025 20:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sapSzK2Mlk0

а тим часом в Україні - прямо зараз
24.09.2025 21:03 Відповісти
"Дебилы, *****!" (с) - звично тихенько прокоментував Лавров результати зустрічі з Рубіо
24.09.2025 20:30 Відповісти
Кажуть політологи , Рубіо розписав собі манеру поведінки- бути "трампішим за трампа", щоб стати реомендованим Доні можливим наступником ...
24.09.2025 20:42 Відповісти
"Кажуть політологи..."🤣🤣🤣
24.09.2025 21:23 Відповісти
Два манкурта звісно проведуть дуже ефективну зустріч. При тому що один постійно жує овес з домішками кокаїну.
24.09.2025 20:45 Відповісти
Американцы всеми силами помогают легитимизировать террористов.
24.09.2025 20:49 Відповісти
Трампа в новині немає, тому:
Рубіо негідник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24.09.2025 21:25 Відповісти
 
 