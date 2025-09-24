1 653 18
Команди Рубіо та Лаврова провели зустріч на полях Генасамблеї ООН
На полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН відбулась зустріч делегацій Росії та США на чолі з главою МЗС Сергієм Лавровим та Держсекретарем Марком Рубіо.
Про це написала речниця російського МЗС Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.
Вона опублікувала фото зустрічі та підписала їх: "Зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії та США. Обличчя та зворотний бік протокольної зйомки".
